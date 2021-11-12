Молодая летчица из Бельгии, совершающая кругосветку, столкнулась в Хабаровском крае с неожиданными проблемами

Процесс очистки самолета ото льда. Фото: fly.zolo

Зара Резерфорд - 19-летняя летчица из Бельгии, совершающая одиночное кругосветное путешествие - вынуждена задержаться в селе Аян Хабаровского края. Оказалось, что посадка там была незапланированной, так как самолет обледенел и нуждался в очистке. Также на данный момент девушка не может вылететь в Хабаровск из-за неблагоприятной погоды, которая способствует образованию наледи.

Об этом сообщила «Комсомолке» Светлана Жукова, директор Союза деловых женщин. Она входит в неофициальную «группу поддержки» Зары на земле в Хабаровском крае.

- В Аяне выпал сильный снег, потом дождь. Сейчас снег продолжает идти, но температура плюсовая, поэтому все тает. На завтра, 13 ноября, прогнозируют снег, в воскресенье ожидается сильный ветер. Вылет возможен не ранее понедельника, 15 ноября, - рассказала «КП» - Хабаровск» Светлана Жукова.

А вот что об этом сказано в официальном Instagram проекта FlyZolo.

- День 85. Меня часто в комментариях спрашивают о незапланированной остановке в Аяне. Это было связано с некоторыми авиационными проблемами, с которыми я столкнулась. Нет, это не был еще один водный салют в Магадане. Дело в том, что из-за низких субарктических температур моя маленькая «Акула» (Shark) нуждается в очистке от обледенения, прежде чем лететь дальше. Эта процедура очень важна, так как мой самолет, к сожалению, не оборудован системой защиты от обледенения. А обледенение крыльев представляет опасность для каждого пилота, - рассказала Зара в соцсетях.

Зара Резерфорд в Магадане. Фото: fly.zolo

Также в посте отмечено, что обледенение - одна из главных проблем в авиации, которая привела к сотням происшествий и несчастных случаев. Лед обычно накапливается, когда осадки или крошечные капли облаков ударяются и замерзают на передних кромках или передних поверхностях самолета. Причем такое явление может произойти как на земле, так и в воздухе.

- Лед изменяет потоки воздуха над крылом и хвостом, которые и обеспечивают подъемную силу самолета, что может привести к временной потере управления. Это нехорошо, - указано в посте.

Зара добавляет, что обледенение самолета и процедура его очистки - один из дополнительных факторов задержки маршрута на нынешнем этапе кругосветного путешествия.

Напомним, вечером 9 ноября Зара Резерфорд, наконец, добралась до Хабаровского края. Летчица, совершающая кругосветное путешествие, приземлилась в отдаленном селе Аян на берегу Охотского моря.

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