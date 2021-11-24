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Происшествия24 ноября 2021 6:22

В Хабаровске «заминировали» здание мэрии

Сотрудников пришлось эвакуировать, на место прибыли экстренные службы
Ольга ЗАМЯТИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Все служащие уже вернулись на свои места

Все служащие уже вернулись на свои места

Фото: Администрация Хабаровска

Днем 24 ноября в администрацию Хабаровска поступило анонимное сообщение о том, что в здании якобы заложено взрывное устройство.

После этого всех сотрудников мэрии экстренно эвакуировали, а на место в срочном порядке прибыли представители силовых ведомств и экстренных служб. К счастью, информация не подтвердилась.

- Сообщение пришло около половины третьего, в настоящий момент сотрудники уже вернулись на свои рабочие места. Опасности не обнаружено, - сообщил «КП – Хабаровск» источник в хабаровской администрации.

Напомним, что в Хабаровске сообщения о «минировании» различных административных зданий поступают с огорчающей регулярностью. Так, в июне произошла целая волна таких сообщений, к счастью, оказавшихся ложными.

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