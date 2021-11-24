В Хабаровске «заминировали» здание мэрии

Все служащие уже вернулись на свои места Фото: Администрация Хабаровска

Днем 24 ноября в администрацию Хабаровска поступило анонимное сообщение о том, что в здании якобы заложено взрывное устройство.

После этого всех сотрудников мэрии экстренно эвакуировали, а на место в срочном порядке прибыли представители силовых ведомств и экстренных служб. К счастью, информация не подтвердилась.

- Сообщение пришло около половины третьего, в настоящий момент сотрудники уже вернулись на свои рабочие места. Опасности не обнаружено, - сообщил «КП – Хабаровск» источник в хабаровской администрации.

Напомним, что в Хабаровске сообщения о «минировании» различных административных зданий поступают с огорчающей регулярностью. Так, в июне произошла целая волна таких сообщений, к счастью, оказавшихся ложными.

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