Когда же это закончится: Хабаровский край утонул в снегу, а синоптики уже предрекли новый циклон Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Четвертый день снежного апокалипсиса в Хабаровске начался с погружения в настоящую сказку. Все деревья краевой столицы покрылись белым покрывалом. Циклон в Хабаровске задержался еще на один день, из-за чего температура немного упала - утром 25 ноября было около 13 градусов мороза. Все службы продолжают ликвидировать последствия непогоды, но этого оказывается недостаточно. Хабаровчан и комсомольчан призывают присоединиться к работам по очистке города.

ОБЪЕДИНИМ УСИЛИЯ?

Утро 25 ноября началось в Хабаровске не с уже традиционной очистки авто или порога дома от снега, а с любования. За ночь краевая столица ощутимо преобразилась. Ветви деревьев покрылись ровным слоем где-то инея, а где-то снега. На окнах и зеркалах появились незатейливые узоры. Свое влияние на создание такого зрелища оказали и температуры - в четверг стало чуть прохладнее.

Деревья покрылись белым одеянием Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

И хотя зрелище действительно завораживающее, далеко не каждый хабаровчанин обрадовался подарку природы. Виной всему - до сих пор не очищенные дороги, пробки и очередной снегопад.

- В Хабаровске выпало 22 миллиметра осадков, это практически месячная норма. Работы еще очень много, но мы продолжаем ликвидировать последствия снегопада круглосуточно. Мы привлекаем к работе все ресурсы. Замечания получили те компании, которые обслуживают дома и не убирают территории. Будем привлекать к ответственности бездействующие организации. На уборку города в бюджете заложены дополнительные средства. Несмотря на всю нынешнюю работу, мы уже сейчас готовимся к следующему циклону, который придет к нам уже на следующей неделе, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Кроме того, Сергей Кравчук призвал коллективы предприятий выйти в пятницу, 26 ноября, на уборку прилегающих территорий. Так поступит и мужская часть мэрии.

С таким же призывом к коллективам Комсомольска-на-Амуре обратилась местная администрация.

- Мы напоминаем собственникам и арендаторам помещений об их обязанности убирать снег на своей прилегающей территории. Очищенная территория - это признак уважения к горожанам, которые пользуются услугами, предоставляемыми собственниками или арендаторами помещений, - появилось обращение в официальном аккаунте администрации города в Instagram.

При этом за работой администраций по очистке города от снега пристально следит прокуратура. Мэру Хабаровска уже внесено представление за нарушения, которое находится на рассмотрении.

ОТЛИЧНАЯ РАБОТА

А вот больше всего слов благодарности в этот циклон получили работники ГУ МЧС России по Хабаровскому краю и ЕАО, а также сотрудники ГИБДД Хабаровского края. В первые дни циклона инспекторы и спасатели бросили все силы на вызволение автомобилистов из огромных сугробов и занесенных трасс. А уже вчера, 24 ноября, спасатели помогли энергетикам решить проблемы с электричеством.

Такая красота радовалась глаз до того, как вновь поднялся ветер Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

- Борт Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России доставил в поселки Новокуровка, Победа и Улика-Национальная Хабаровского района бригаду энергетиков. Они восстановили электричество, которого не было там чуть больше суток, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Добраться до ЛЭП по земле, где и произошла авария, оказалось практически невозможно. В той местности расположены болота. Сейчас проблема решена, и электричество вернулось в дома поселков.

- Утром 25 ноября из-за циклона электроснабжения лишились жители поселка Березовый Солнечного района и поселка Чумикан Тугуро-Чумиканского района. Бригады энергетиков в работе, - добавили в ведомстве.

Напомним, 24 ноября в Хабаровском крае ввели режим ЧС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Месячная норма осадков обрушилась на Хабаровский край: без лопаты не обойтись

Больше всего от циклона пострадали юг и центр региона (подробнее)