Месячная норма осадков обрушилась на Хабаровский край: без лопаты не обойтись

Хабаровск утонул под снегом Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Утром 23 ноября многие хабаровчане столкнулись с одной и той же проблемой – слишком много снега. Хабаровск за ночь попросту утонул в свежих снежных сугробах. Далеко не каждый водитель смог откопать свою машину, чтобы добраться до работы, а некоторым повезло и то меньше – замело подъездную дверь. Такого количества снега не было в краевой столице уже несколько лет. Синоптики рассказали, сколько осадков выпало в регионе за прошедшие сутки.

МЕСЯЧНАЯ НОРМА ЗА РАЗ

По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», снегом завалило далеко не все населенные пункты Хабаровского края.

- На юге края выпало от 10 до 20 миллиметров осадков, что составляет от 30 до 80 процентов от месячной нормы. Основная часть снега выпала днем. В центре края, в частности в Солнечном районе, выпало от 20 до 30 миллиметров – это примерно равно месячной норме. Там снег шел преимущественно ночью. В Советско-Гаванском районе выпало от 20 до 39 миллиметров осадков, что равно месячной норме. Стоит понимать, что в районе шел не только мокрый снег, но и дождь, - рассказала «КП» - Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Не все автобусы смогли довезти пассажиров Фото: Максим МОЛОТОВ

На Хабаровск 22 ноября обрушилось 17 миллиметров осадков. Сейчас высота снежного покрова в краевой столице составляет 23 миллиметра.

- В Хабаровске 22 ноября поднялся очень сильный ветер – 22-24 метра в секунду. Это самая высокая скорость ветра, которая была зафиксирована на всей территории южных районов, - добавила синоптик.

ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА - ДОРОГИ

Вся эта снежная масса, что выпала буквально за сутки, частично остановила движение в Хабаровске. Некоторые хабаровчане не смогли выехать даже из собственного двора. Кто-то столкнулся с трудностями по пути на работу – практически все дороги утонули в снежных массах. При этом в пресс-службе городской администрации сообщается, что техника дежурила на дорогах круглосуточно.

Замерзли даже хабаровские голуби Фото: Ольга ЗАМЯТИНА

- Вчера днем на дорогах Хабаровска работало 56 единиц техники, ночью – 32. На автотрассы высыпано более 948 тонн противогололедных средств, а также вывезено 64 кубометра снега, - говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Отмечается, что проезжую часть, прибордюрные зоны, остановки и пешеходные переходы в городе также очистили. Например, на улицах Краснореченской, Волочаевской, Шеронова, Суворова.

ВСТАЛИ И СДЕЛАЛИ

Истинный героизм 22 ноября проявили сотрудники ГИБДД и МЧС России. На своем посту специалисты были с раннего утра. Инспекторы ГИБДД помогали не только регулировать движение, но и своими руками старались помочь машинам выбраться из снежного плена. Далеко не все авто смогли подняться на хабаровские горки. На помощь им приходили профессионалы.

Пробки в основном образовались на пригорках Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

- За прошедшие сутки сотрудники ГУ МЧС России по Хабаровскому краю помогли более 30 легковым и грузовым автомобилям, включая четыре автобуса и карету «Скорой медицинской помощи». Кроме этого, с помощью полноприводного авто спасатели доставили около 20 жителей пригорода Хабаровска домой. Из-за закрытия дорог и отмены автобусов в Хабаровском районе они не могли вернуться с работы домой. Людей довезли в села Ильинка, Некрасовка, Дружба, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Напоминаем, что без крайней необходимости водителям не рекомендуют садиться за руль собственного авто. Дороги до сих пор не очищены – движение по ним затруднено.

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