Шесть рейсов не смогли приземлиться в Хабаровске и улетели на запасной аэродром из-за непогоды

Одним из самолетов, не сумевших сесть в краевой воздушной гавани, оказался рейс «Аэрофлота», вылетевший из Шереметьево Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сильный снегопад стал причиной задержки и отмены нескольких рейсов в аэропорту Хабаровска. Как рассказал «КП-Хабаровск» источник в воздушной гавани, 22 ноября в краевом аэропорту не смогли приземлиться сразу четыре рейса.

- В настоящее время на запасной аэродром в Южно-Сахалинске ушли рейсы авиакомпаний «Аэрофлот» 1712 (из Шереметьево), «Аврора» 4606 и 5627 (из Охи и Южно-Сахалинска). Также в аэропорту Хабаровска не смог приземлиться рейс 4596 из Николаевска-на-Амуре, - рассказал «КП» осведомленный источник.

В пресс-службе воздушной гавани Хабаровска «КП» сообщили, что по последним данным в связи с погодными условиями в краевом аэропорту не смогли сесть сразу шесть рейсов. Помимо рейсов, летящих из Южно-Сахалинска, Москвы, Охи и Николаевска-на-Амуре, в Хабаровске не смогли приземлиться самолеты сообщением Иркутск-Улан-Удэ-Хабаровск, а также направлением Зея-Хабаровск. Они улетели на запасной аэропорт в Благовещенск.

Непогода стала причиной ограничений на дорогах. В частности, с восьми утра было ограничено движение для пассажирских автобусов на трассе «Биробиджан-Хабаровск». Также ограничения движения действуют и на ряде других направлений.

По данным синоптиков, непогода продержится в Хабаровске как минимум до 24 ноября.

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