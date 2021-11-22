Три самолета не могут совершить посадку в Хабаровске из-за метели

Непогода парализовала авиасообщение в Хабаровском крае Фото: Михаил ФРОЛОВ

Если утром 22 ноября авиасообщение происходило в штатном режиме, то ближе к полудню непогода взяла свое. Источник в Хабаровском аэропорту рассказал «КП» - Хабаровск», что работа аэропорта будет парализована как минимум до десяти вечера.

- В настоящий момент три самолета барражируют над нами, не могут совершить посадку. Рейс на Магадан, который должен был вылететь в 11:30, не успел. Сейчас его обрабатывают противообледенительной жидкостью. Но вылететь он не сможет до десяти вечера, - сообщает источник.

Циклон в Хабаровском крае задержится как минимум до 24 ноября. В южных районах края и самом Хабаровске распогодиться должно уже 25 ноября, в северных районах непогода может сохраниться до 27 ноября.

ОБНОВЛЕНИЕ:

В настоящее время на запасной аэродром в Южно-Сахалинске ушли рейсы авиакомпаний «Аэрофлот» 1712 (из Шереметьево), «Аврора» 4606 и 5627 (Оха и Южно-Сахалинск). Рейс авиакомпании «Ираэро» из Благовещенска, покружив немного над Хабаровском, улетел обратно в Благовещенск.

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