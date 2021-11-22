Снегопад в Хабаровске: в городе ввели режим повышенной готовности, а в аэропорту не могут приземлиться рейсы

Дорожные службы работают в усиленном режиме. Фото: администрация Хабаровска

Южный циклон, обрушившийся на Хабаровский край 22 ноября, стал причиной существенных изменений в работе транспорта и городских служб. Из-за мощного снегопада власти были вынуждены ввести режим повышенной готовности для предупреждения и развития чрезвычайной ситуации.

- Сегодня днем на расчистку и посыпку трасс противогололедными средствами будет привлечено 56 единиц техники и 50 рабочих. В ночь планируется задействовать не менее 22 спецмашин, - рассказали в мэрии Хабаровска.

Городские власти призывают автомобилистов не оставлять машины вдоль трасс, на которых производится очистка дорог от снега, а также, по возможности, отказаться от поездок в период сильного снегопада.

По данным синоптиков, непогода продлится в Хабаровске как минимум до 24 ноября.

На данный момент из-за ухудшения погодных условий ограничили движение по федеральной трассе Биробиджан - Хабаровск. Ограничения действуют с восьми утра и распространяются на пассажирские автобусы.

- По данным «Хабуправдор», по состоянию на 12:00 (по хабаровскому времени) 22 ноября в превентивных целях введены ограничения для движения пассажирских автобусов на автодорогах сообщением Хабаровск - Биробиджан, Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к городу Комсомольску-на-Амуре, Хабаровск - Бикин. Для приведения автодорог в нормативное состояние задействованы бригады дорожных служб, - рассказали в региональном ГУ МЧС.

Кроме того, непогода внесла существенные коррективы в работу аэропорта. По данным «КП», в аэропорту не смогли приземлиться сразу четыре рейса. Так, согласно данным онлайн-табло, отмененным оказался рейс NLK 9260 сообщением «Хабаровск - Охотск». Кроме того, в настоящий момент из Хабаровска задерживается рейс в Магадан. Сейчас его обрабатывают специальной смесью, чтобы не допустить обледенения. Кроме того, согласно данным онлайн-табло, задерживаются рейсы из Николаевска-на-Амуре и Южно-Сахалинска.