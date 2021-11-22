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Общество22 ноября 2021 1:59

На трассе Хабаровск - Биробиджан ограничили движение для автобусов

Ограничения связаны с метелью, обрушившейся на край
Евгений СТОЯНОВ
Евгений СТОЯНОВ
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Метель сохранится до 25 ноября

Метель сохранится до 25 ноября

Фото: Олег УКЛАДОВ

Южный циклон, обрушившийся на Хабаровский край в понедельник 22 ноября, стал причиной перекрытия движения федеральной автодороги, соединяющей краевую столицу и столицу Еврейской автономии.

- С 08:00 введено ограничение для движения пассажирских автобусов на федеральной автодороге А-297 «Хабаровск - Биробиджан», - рассказали в ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Во всех внештатных ситуациях в МЧС призывают звонить по телефону 01 (со стационарного телефона) и по номерам 101 и 112 (с мобильного).

Напомним, в ГИБДД призвали автомобилистов быть предельно осторожными на дорогах. Метель привела к образованию на дорогах гололеда.