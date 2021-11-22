Дорожный коллапс, кошмарный ветер и отмена уроков: как Хабаровск пережил жуткую метель

Спецтехника очищает дороги от снега Фото: Лада ДУДАРОВА

Понедельник оказался слишком тяжелым для хабаровчан. 22 ноября на Хабаровский край пришел южный циклон и принес невероятно суровую погоду. Штормовой ветер с порывами до 28 метров в секунду, нескончаемый снегопад, минимальная видимость, гололед, отмена рейсов и отключение электроэнергии сопровождали хабаровчан в первый день рабочей недели. Администрация многих школ региона сократила уроки у обучающихся во вторую смену. Родителям предложили самим выбирать, стоит ли завтра, 23 ноября, отправлять своих детей на уроки.

БОУЛИНГ ПО-ХАБАРОВСКИ

Огромным испытанием непогода стала для автолюбителей. Те, кто утром решился сесть за руль собственного авто, уже тысячу раз пожалели. Если утром добраться до нужного места было не так сложно, то уже после обеда дороги занесло настолько, что преодолеть холмы Хабаровска смог далеко не каждый автомобиль. Чаще всего машины попросту не могли остановиться, и их несло вперед, к ближайшему автомобилю. Судя по кадрам, опубликованным в соцсетях, некоторые водители выбегали из машин прямо на ходу, чтобы попытаться вручную остановить авто. Однако далеко не всем удалось избежать ДТП. Были случаи, когда водитель пытался остановить собственный автомобиль, а в это же время в него въезжал позади едущий.

Сегодня на улицу осмелились выйти далеко не все Фото: Лада ДУДАРОВА

На помощь водителям пришли сотрудники МЧС, а также ГИБДД. Специалисты МЧС на тяжелой технике помогали машинам подняться в горку с помощью тросов. А инспекторы ГИБДД помогали в регулировке движения, а в некоторых случаях собственными руками выталкивали застрявшие авто.

- Уважаемые участники дорожного движения, в связи с неблагоприятными погодными условиями, сложившимися на территории Хабаровского края, Госавтоинспекция призывает каждого из вас строго соблюдать правила дорожного движения. Уважаемые водители, не садитесь за руль своего автомобиля без особой необходимости, - сказала Татьяна Баталова, начальник отделения пропаганды Госавтоинспекции Хабаровского края.

Хотя на дорогах и работает уборочная спецтехника, этих ресурсов недостаточно, чтобы охватить все уголки города. Стоит учитывать, что снегопад до сих пор не закончился, и только что убранный снег может вновь оказаться на дорогах.

- Мэр Хабаровска Сергей Кравчук обратился к работодателям с просьбой отпускать сотрудников домой пораньше, чтобы избежать вечерних пробок, создать оптимальные условия для работы общественного транспорта и спецтехники, - сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска.

Выстоять на улице несколько минут очень тяжело - снег летит в глаза Фото: Лада ДУДАРОВА

ЛУЧШЕ ОСТАТЬСЯ ДОМА

Кроме того, в понедельник многим родителям пришлось понервничать. Еще утром далеко не все дети ушли в школу. Некоторые родители приняли решение заблаговременно и не отпустили детей в такую пургу на улицу. Тех же школьников, которые на уроки дошли, вскоре отправили домой. Администрации школ приняли решение сократить уроки для обеих смен. Некоторым ученикам начальных классов предложили временно перейти на дистанционный режим учебы.

Город погрузился в белое облако снега Фото: Лада ДУДАРОВА

- Родители вправе сами решать, приводить ли 23 ноября своих детей в школу, особенно начальное звено. Так как есть семьи, у которых нет никакой возможности оставить ребенка дома одного без присмотра, все школы продолжат работу в штатном режиме, - сказала Елена Лагошина, заместитель мэра Хабаровска по социальным вопросам.

Напомним, что, по информации синоптиков, непогода продлится до 24 ноября включительно. В ночь на 23 ноября в Хабаровске ожидается усиление снегопада и ветра.

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