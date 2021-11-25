«Заболеваемость будет гораздо выше»: в Хабаровске зафиксировали первый случай гриппа

Помимо ковида, это зимой в крае будет еще и грипп Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хабаровске произошел первый случай заболевания гриппом в этом сезоне. Вирус типа «А» выявили у двухлетнего ребенка. В крае предполагают что ситуация с пандемией COVID-19 может осложниться еще и этим штаммом гриппа.

- Действительно, у ребенка подтвердился грипп, но пока в Хабаровске это единственный случай, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анна Кузнецова, главный инфекционист Хабаровского края. – Роспотребнадзор однако предполагает, что заболеваемость гриппом в этом году может быть значительно выше в сравнении с прошлым годом. Это связано в первую очередь с тем, что жители стали небрежнее относиться к противоэпидемическим мерам в отношении коронавируса, ведь пути передачи у этих инфекций идентичны.

Действительно, в прошлом году грипп практически не создал проблем для края. Это было связано и с высоким процентом вакцинации населения (более 60% привились от гриппа), и с тем, что граждане серьезно относились к ношению масок, перчаток, дезинфекции и соблюдению социальной дистанции. Сейчас пандемия уже стала частью жизни, люди устали от этой реальности и стали равнодушнее относиться к профилактике. Так, в общественном транспорте в настоящее время масочный режим соблюдают буквально единицы.

- В этом году процент привитых от гриппа значительно ниже, чем в прошлом, несмотря на то, что вакцины от ковида и гриппа можно совмещать и об этом не раз говорили населению. Опять же, в прошлом году было более внимательное отношение к противоэпидемическим мерам: термометрия, отмена многих мероприятий, разобщение коллектива путем перевода части сотрудников на удаленную работу. И самое главное, грипп в этом году очень рано появился в стране. Первые случаи были выявлены в июле-августе в Краснодарском крае, как вы понимаете, это очень рано, грипп обычно приходит к нам не ранее октября. Плановая вакцинация как раз приходится на октябрь-ноябрь, - отмечает Анна Кузнецова.

Следует отметить, что в медучреждениях еще остается как взрослая, так и детская вакцины от гриппа, и желающие успевают себя обезопасить. Также необходимо заострить внимание на том, что вопреки широко распространенному мнению, вирус гриппа вызывает у человека стойкий иммунитет. Повторная заболеваемость – это результат изменчивости вируса.

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