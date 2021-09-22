Эпидемия гриппа угрожает жителям Хабаровского края Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Незаметно и очень резко на территорию Хабаровского края зашел сезонный грипп. Как отмечают эксперты, в этом году вирус ведет себя куда более агрессивно, чем годом ранее. В связи с этим силы минздрава брошены на борьбу с гриппом и иммунизацию населения. Специалисты отмечают, что в совокупности в коронавирусной инфекцией, болезнь может протекать в тяжелых формах.

- Ситуация с коронавирусом и заболеваемостью респираторными инфекциями усугубляется тем, что в этом году совершенно злой грипп А. Появился он нетрадиционно рано. Первые случаи гриппа в этом году были выявлены в августе в Краснодарском крае. Такого не было уже более пары десятков лет. Кроме того, на прошлой неделе мы обсуждали еженедельный прирост больных ОРВИ в крае на более чем 8 тысяч человек, - сказал Евгений Никонов, зампред краевого правительства по социальным вопросам.

Еще неделю назад общая заболеваемость гриппом и ОРВИ превышала эпидпорог на 100% среди всех групп населения. Лидировали случаи среди детей – превышение эпидпорога на 148%. Уже на этой неделе заболеваемость выше уровня эпидпорога на 75,2% среди всех групп населения. В целом, заболеваемость выросла на 37%. При этом среди взрослых эпидпорог превышен на 243%, а среди школьников – на 44%. Только в Хабаровске эпидпорог по гриппу и ОРВИ больше на 68%. По гриппу и ОРВИ закрыто 30 классов в 13 школах, и 5 групп в детских дошкольных учреждениях.

- Соединение двух инфекций, гриппа и ковида, даст нам крайне неблагоприятное течение ситуации. Вы видите, что у нас высокий уровень смертности от разных причин. Я еще раз всем напоминаю, что коронавирусная инфекция – это не просто инфекция верхних дыхательных путей. Это васкулит, который приводит к тромбообразованию и сопровождается повышением риска развития инфарктов и инсультов, - добавил Евгений Никонов.

По информации управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, в регионе выявлен штамм сезонного гриппа H3N2. Именно этот штамм в 1968 году вызвал третью пандемию Гонконгского гриппа.

- В циркуляции респираторных вирусов доминирует SARS-CoV-2 (коронавирус) – 36%, риновирус – 10%, парагрипп и сезонный коронавирус – около 5%, - рассказала Ирина Зубун, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Сейчас все силы краевого минздрава брошены на иммунизацию населения от гриппа.

- Чтобы сейчас нам еще не войти и в гриппозную эпидемию, я очень прошу максимально активизировать процессы вакцинации студентов и школьников против гриппа. Это такая принципиальная позиция, по которой мы сейчас должны активно двигаться и наладить абсолютно все выездные формы и мобильные бригады. Вакцинация от гриппа должна проводиться на тех же участках, где идет вакцинация от ковида, - обратился к специалистам Евгений Никонов.

Как отметили в Роспотребнадзоре, вакцины против гриппа в крае достаточно. Поэтому к вакцинации можно и нужно приступать незамедлительно.

- На сегодняшний день у нас процент охвата вакцинировавшихся от гриппа составляет всего лишь 2%. Тогда как в среднем по России уже 5%. А есть субъекты, в которых этот показатель достиг 24%. Поэтому нужно составлять сетевые графики, включаться в работу и завершить вакцинацию до 1 ноября, - добавила Ирина Зубун.

В свою очередь краевой минздрав сообщил, что начинает работу над сетевым графиком и определением целевых групп населения, в которые обычно первым делом входят и медики, и сотрудники образовательных учреждений.

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