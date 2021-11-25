Хищный странник: ученые объяснили, почему амурский тигр добрался до Якутии

Следы амурского тигра в Якутии. Фото: Андрей Иванов

Следы амурского тигра в правом притоке реки Учур встретил 9 ноября Андрей Иванов, летчик-наблюдатель Учурского авиаотделения Якутской авиабазы авиалесохраны, засняв их на фото и видео. Следы были свежими. Ширину «пятки» автор видео озвучивает как 12 сантиметров, но при приложении руки к отпечатку видно, что она почти равна ладони. Так как средняя ширина ладони у основания пальцев у мужчин девять сантиметров, можно считать, что ширина следа примерно 9-9, 5 сантиметра.

Ладонь летчик прикладывает к отпечатку задней лапы. Передняя лапа у тигра примерно на один сантиметр шире задней. Таким образом, можно сделать вывод, что передняя лапа примерно 10-10, 5 сантиметра, а значит, это, вероятнее всего, молодой самец.

Специалисты предполагают, что это может быть тот же тигр, которого в августе-сентябре зафиксировала фотоловушка в районе Шантарских островов, а в конце октября этот тигр оставил следы в долине реки Уда в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края.

- От места обнаружения в Якутии до Уды 400-450 километров. Расстояние большое, но не рекордное, учитывая, что переход в 20-30 километров за ночь для амурского тигра - обычное дело. Если это другая особь, то уже второй тигр-странник за последние несколько месяцев, - сообщает Центр «Амурский тигр».

- Когда мы слышим слово «Якутия», то представляем себе море Лаптевых, хотя в действительности значительная часть Хабаровского края расположена гораздо севернее, чем южная часть Якутии, куда и зашел тигр-странник. Скорее всего, он уже даже вернулся в Хабаровский край, - комментирует Сергей Арамилев, генеральный директор Центра «Амурский тигр».

По словам специалистов, странствующее поведение самцов тигра не связано ни с их численностью, ни с нехваткой еды или поиском кабана. Скорее всего, тигра толкнула на Север потребность, так сказать, в расселении, поиск участка обитания.

- Поведение у тигров пластичное, они умеют приспосабливаться к окружающей обстановке. Поиск незанятых участков другими самцами тигров и приводит к тому, что тигры появляются в несвойственных им местах, - комментирует Александр Баталов, директор лесоохотхозяйства «Дурминское» и координатор учета амурского тигра на участке «Хорский».

Следует отметить, что первые документальные сведения о появлении тигра в Якутии относятся к 1827 году. До середины XIX века тигр в Якутии появлялся еще три раза, после этого тигры не заглядывали туда до самого ХХ века, в котором его отмечали пять раз, до конца 70-х. В ХХI веке до сегодняшнего дня был единственный случай захода тигра в Якутию, который не был подтвержден документально (на хребте Сунтар-Хаята (Томпонский район), на 350-400 километров севернее от мест прежних появлений).

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