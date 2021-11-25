«Это предложение альтернативы»: эксперты объясняли, почему поправки в закон о выборах глав не ущемляют права избирателей

Законодательная дума Хабаровского края в двух чтениях приняла поправки в региональный закон. Фото: законодательная дума Хабкрая

После того как 24 ноября законодательная дума Хабаровского края в двух чтениях приняла поправки в региональный закон о допусках нескольких моделей в избрании глав районов и муниципальных образований, дискуссии продолжаются. Общество – и должностные лица, и лидеры общественного мнения, и население разделились на два лагеря. Первые утверждают, что источником какой бы то ни было демократии является народ и только он. То есть выборы в органы местного самоуправления должны быть всеобщими. Ссылка идет на разные институты политического устройства вплоть до земства. Рациональное зерно в этом есть. В самом деле, население территории лучше знает, кто является его вожаком. Это может быть крепкий хозяйственник-индивидуалист, по старому – «кулак». В изначальном – положительном смысле. Деревенским старостой могли выбрать на сельском сходе и местного купца – знает, как деньги зарабатывать. В предводители дворянства выбирали людей со связями или, на худой конец с древней родословной. Юродивого или пьяницу с околотка общество уж точно не избрало бы.

Эту дореволюционную модель переносят на наши реалии даже опытные политологи. Не обращая внимания на то, что в уезде (читай – в районе) все знали всех лично. Сейчас мы лично вряд ли знаем и своего дворника, а выбор зачастую определяется политтехнологиями. Причем не сложными или протестными. В итоге в руководство территорией приходят горлопаны, коррупционеры или вообще бандиты. Отыграть назад такого «всенародного избранника» уже невозможно. Плюс ко всему – низкая явка на выборы. Хорошо, если треть избирателей явится, из них треть проголосует за такого-то. Готово – избран. Фактически получается, что его избрало ничтожное меньшинство – один из десяти. О какой легитимности вообще идет речь?

Именно из-за таких коллизий у наших соседей в Приморье и на Сахалине прямые выборы местных глав фактически были отменены вообще.

Вторая половина лагеря спорщиков доказывает, что избрание глав районов должно идти по линии назначения их, например, губернатором. В пример приводят советскую модель, партийную пирамиду. Так, дескать, выигрывает субъект Федерации – внутренняя вертикаль способствует стабильности и защите интересов всего региона.

На самом деле и те и другие правы. Вот только поправки в региональный закон относятся совсем к другому. Никакой замены всеобщих выборов на местах нет. Речь идет о предоставлении как раз людям самим выбирать модель избрания главы района или муниципального образования. В законе прописывается два способа: старый – всенародное голосование и новый – конкурс с последующим голосованием депутатов.

- Эта вариативность, она ни в коем случае не является отказом от чего-то, от прямых выборов или чего-то другого, просто здесь идет подмена понятий идет. Дается вариативность принятия этого решения. В этом ничего страшного нет. Глава района, это же не политик, это хозяйственник в первую очередь. Он должен отвечать за дороги за благоустройство территорий, строительство, ремонт, приведение в порядок дворов и так далее. Это самое главное. Поэтому и депутаты законодательной думы рассматривают этот вариант, чтобы органы местного самоуправления самостоятельно, в зависимости от своей ситуации приняли решение, - комментирует депутат законодательной думы Хабаровского края Сергей Зюбр.

Никто не отбирает у людей права голосовать на выборах в органы местного самоуправления. Наоборот. Им дан еще один способ повлиять на результат. Они сами – на общем референдуме могут выбрать модель избрания главы. То есть могут и оставить как есть, а могут – делегировать это право местным поселковым и районным депутатам, которых все равно избирают всем миром.

В последнем случае побочным – хотя и приятным – эффектом является существенная экономия средств, которые можно пустить на те же школы, детсады, дороги, водоснабжение, освещение или другие проблемные сферы поселковой жизни.

Ольга Тарасова высказалась за поправки. Фото: личный архив

- Знаете, я говорю «да» этой поправке. И я согласна на то, чтобы люди в моем районе сами выбирали модель. Могу сказать, что у нас в Солнечном районе этот вопрос не поднимался. В личных разговорах депутаты, конечно, обсуждали его. Но население не пребывает в безвестности. Районная газета очень подробно освещает все новации. Там постоянно идет разъяснение – не отмена это выборов, а предложение альтернативы. Но народ у нас впечатлительный. В к тому же в истории нашей территории были случаи, когда протестным образом избрали главу, а потом локти кусали – некомпетентный оказался, не правильный, не профессионал. Что будет? Посмотрим. Но мое личное мнение – правильная поправка, - рассказала «Комсомольской правде» Ольга Тарасова, председатель координационного совета - представительства Хабаровского краевого объединения организаций профсоюзов в Солнечном районе, заместитель председателя общественного совета Солнечного муниципального района.

Напомним, ранее для городских округов и муниципальных районов края был установлен безальтернативный способ избрания главы муниципального образования – на прямых выборах. При этом федеральное законодательство допускает разные модели: помимо прямых выборов закон предусматривает схему, когда депутаты муниципального собрания решают, кто возглавит местную администрацию, из числа кандидатов, прошедших конкурсный отбор.

Принятый законодательной думой закон фактически закрепляет все перечисленные в федеральном законодательстве модели избрания глав муниципалитетов, при этом предоставляя право именно представительным органам на местах самостоятельно решать, на какой из них остановиться.

И не надо забывать, что предложенный вариант выборов глав уже использовался в Хабаровском крае. Потом эту альтернативу убрали. Время показало, что зря. Представители муниципалитетов сами обратились к краевому законодательному органу с инициативой о возврате к рассмотрению вопроса об альтернативной модели выборов глав на их территориях.