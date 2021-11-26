«Стой! Стрелять буду!»: елочный «террорист» попытался сбежать от инспекторов в Хехцирском заказнике

Мужчине не удалось сбежать от вооруженных инспекторов Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

История бесстрашных браконьеров из Хабаровского края, запасающихся к Новому году пихтами, получила продолжение. Казалось бы, вас поймали с поличным, грозит наказание, надо бы и задуматься над своим поведением. Но не тут-то было. Бизнес есть бизнес. Видимо, один из них посчитал, что заказы выполнить обязательно нужно, поэтому рискнул во второй раз. Однако сейчас, увидев инспекторов, мужчина сильно перепугался и начал вести себя очень странно.

ХИТРЫЕ СХЕМЫ ДВИЖЕНИЯ

Обычный ноябрьский день. В Хабаровском крае бушует циклон – снег идет практически без остановки. Отличное время, чтобы провернуть черные делишки. Именно так подумал один из браконьеров, пойманных в Хехцирском заказнике 12 ноября, и вновь вышел на охоту за пихтами. В этот раз, мужчина решил действовать один.

Собрать куш в этот раз не удалось Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Подозрения, что в лесу что-то не ладно, появились у инспекторов Большехехцирского заповедника практически сразу. При въезде на тропу, ведущую в Хехцирский заказник, дорога оказалась засыпана мусором. Опытный инспектор Виктор Блюденов объяснил, что так нередко поступают нарушители правил посещения особо охраняемой природной территории (ООПТ). Преграждая проезд и накидывая различный мусор, злоумышленники пытаются ввести в заблуждение инспекторов. Сами же передвигаются по буеракам – надеются, что их следы не заметят. Елочный браконьер тоже решил воспользоваться распространенной схемой и пошел до нужного места обходами. При этом выбрал именно период снегопадов, так как понадеялся, что снег скроет его следы.

- Когда мы задержали злоумышленников в прошлый раз, они нам поведали интересную историю. По их словам, однажды они вдвоем прогуливались по заказнику и увидели схрон с пихтами. Трогать чужое поначалу не стали. Около недели наблюдали за местом, а поняв, что пихты никому не нужны, решили забрать их себе. Не гнить же им в лесу. Увидев инспекторов – испугались и взяли на себя вину только под давлением, - рассказал Виктор Блюденов, государственный инспектор Большехехцирского заповедника.

Но в этот раз до отговорок дело не дошло.

«СТРЕЛЯЮ НА ПОРАЖЕНИЕ»

В этот раз, мужчина отправился в лес один, без напарника. Но слишком долго его пребывание в заказнике не продолжилось. Едва браконьер увидел инспектора, как бросился в бега. Есть предположение, что такое решение он принял потому, что у него с собой были ножовка, лопата, веревки и тент. Испуганный преступник никак не ожидал встретить других людей.

- Нам кажется, что мужчина хотел упаковать, засыпать снегом и, дождавшись окончания следствия, вывезти свежий схрон с пихтами для продажи. Его мы нашли после задержания, - пояснил инспектор.

Хитрый план браконьера провалился Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Кроме того, выяснилось, что на нужное место он дошел пешком. Некоторое время наблюдал за работавшими на месте сотрудниками лесхоза и МВД, а когда все уехали, взялся за дело. Но тут ему не повезло. В лесу остались инспекторы и телевизионщики.

Бежал мужчина так, будто решался вопрос его жизни и смерти. Перепугавшись повторного наказания, браконьер стал выбрасывать из рюкзака все подряд. В том числе избавился от своего обеда – чебуреков и термоса с чаем. В это время инспекторы попытались догнать горе-лесоруба. Виктор Блюденов призвал преступника остановиться, но мужчина пропустил предложение мимо ушей.

- Я ему раз крикнул «стой», второй крикнул, а он все бежит. Кричу – стой, буду применять оружие. Все равно бежит. Я в воздух стрельнул – он еще сильнее побежал и начал все выкидывать из рюкзака. Я второй раз выстрелил – нет реакции. Затем крикнул: «Буду стрелять на поражение». Тогда-то преступник и остановился, - рассказал госинспектор.

Сейчас браконьера доставили в отделение полиции со всем его имуществом, для дальнейшего разбирательства.

Напомним, первый эпизод произошел 12 ноября в Хехцирском заказнике. Тогда инспекторы задержали сразу двух елочных браконьеров.

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