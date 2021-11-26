Месиво из стали: тройное ДТП с микроавтобусом, снегоуборщиком и самосвалом случилось в Хабаровском крае

Разбитый Toyota Hiace. Фото: nikolaevsk_news

Серьезное ДТП произошло Хабаровском крае на трассе А-376 Хабаровск — Лидога — Ванино — Комсомольск-на-Амуре. Утром, 25 ноября на 175 километре дороги столкнулись микроавтобус Toyota Hiace и снегоуборочной машиной. А тот в свою очередь задел самосвал.

Тройное столкновение произошло по вине водителя микроавтобуса, который выехал на встречную полосу. Факт аварии подтвердили в УГИБДД по Хабаровскому краю.

Снегоуборочная техника. Фото: nikolaevsk_news

- В результате столкновения пострадал только один человек - водитель на Toyota Hiace. Мужчина получил незначительные травмы. Его госпитализировали в больницу села Троицкого. Оба водителя трезвы. Аварии также поспособствовал снегопад и плохая видимость на дороге, - рассказали «КП-Хабаровск» в пресс-службе УГИБДД Хабаровского края

Водитель на Toyota Hiace ехал со стороны Хабаровска в сторону села Лидога.

Напомним, в Хабаровске, 25 ноября в переулке Трубном был сбит 12-летний ребенок. Школьник попал под колеса авто, водитель которого после случившегося сразу же скрылся с места ДТП, сообщили в ГИБДД города.