В Хабаровске разыскивают водителя, сбившего ребенка

12-летний пешеход отделался травмами ноги и будет проходить лечение дома Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

25 ноября в переулке Трубном был сбит 12-летний ребенок. Школьник попал под колеса авто, водитель которого после случившегося сразу же скрылся с места ДТП, сообщили в ГИБДД города.

Инцидент произошел около четырех часов дня. Подросток переходил дорогу неподалеку от «зебры», когда угодил под колеса машины.

— Пешеход 2009 года рождения был доставлен в травмпункт. У него диагностированы ушиб коленного сустава и гемартроз, — рассказали в пресс-службе дорожного ведомства.

Сейчас водителя машины разыскивают. Ему предстоит понести ответственность и за наезд на ребенка, и за то, что уехал с места аварии.

Напомним, что накануне произошло еще одно аналогичное ДТП. Под колеса грузовика угодила работница «РЖД», которая убирала снег с путей. Водитель также уехал с места аварии.

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