Снега будет больше: власти Хабаровска готовы ввести режим ЧС из-за грядущего циклона

Циклон ударит по южным районам края во вторник, затем распространит свое влияние на большую часть региона Фото: Александра ШОПЕНКО

Не успел Хабаровск оправиться от сильного циклона, как на город (и край в целом) надвигается новый. Специалисты пророчат грядущей непогоде большую силу, а последствия могут быть куда катастрофичнее. В случае необходимости, в Хабаровске будет введен режим чрезвычайной ситуации.

МОЩНЕЕ ПРЕДЫДУЩЕГО

Последствия прошедшего циклона хабаровчане ощущают до сих пор. Неровно укатанный снег на дорогах, скользкие тротуары, сугробы во дворах - все это каждый день «радует глаз» горожан. Похоже, что исправят последствия «погодной заварушки» не так скоро, как хотелось бы - грядет новый циклон. Резкое ухудшение погоды прогнозируют с 30 ноября по 2 декабря.

Циклон ударит по южным районам края во вторник, затем распространит свое влияние на большую часть региона. С собой непогода принесет метели, сильный снег, порывистый ветер 15-20 метров в секунду. Только в Хабаровске, по предварительным данным, в городе может выпасть до 28 миллиметров осадков.

- Согласно прогнозу, на следующей неделе ожидается больше снега, чем на этой. Мы должны задействовать все силы и средства, чтобы оперативно ликвидировать последствия стихии. С 30 ноября вводится режим повышенной готовности для городского звена РСЧС, однако, возможно, придется вводить режим чрезвычайной ситуации, — сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

«БЕЗ ВЫХОДНЫХ»

Чтобы уборка снега шла более оперативно, машины, которые мешают расчистке улиц, будут усиленно эвакуировать. ГИБДД планирует перекрывать улицы для работы техники коммунальных служб. Запас противогололедных средств на складах составляет более 8000 тонн.

- Профильным структурам, а также комитетам по управлению районами необходимо заключить дополнительные контракты по привлечению техники и рабочей силы. Будем использовать все резервы. В приоритете — расчистка путей, по которым движется общественный транспорт, и остановок. Также жилищникам нужно проработать вопрос с оперативной уборкой подходов к подъездам. Работаем в круглосуточном режиме. Без выходных, — добавил градоначальник.

Упор будет сделан на расчистку улиц с уклоном и подходов к социальным учреждениям (больницам, школам, детским садам и так далее).