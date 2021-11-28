Мобильные пункты вакцинации от коронавируса в Хабаровском крае на декабрь 2021: официальный список от краевого минздрава
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Хабаровском крае продолжается вакцинация от коронавируса. Получить иммунитет от ковида в декабре в Хабаровском крае можно не только в больницах, но и в мобильных пунктах вакцинации. Публикуем официальный список адресов мобильных пунктов вакцинации от коронавируса в Хабаровском крае в декабре 2021 года.
ХАБАРОВСК
1. «Центр Здоровья» на базе КГБУЗ «Вивея». Улица Запарина, 88.
Режим работы: круглосуточно.
При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.
2. Арена «Ерофей». Улица Павла Морозова, 83. Боковой вход со стороны жилого комплекса.
Режим работы: вторник-пятница с 11:00 до 18:00.
Суббота-воскресенье с 12:00 до 18:00.
Технический перерыв: с 15:00 до 15:30.
Выходной: понедельник.
При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.
3. Торговый центр «ЭВР». Улица Суворова, 51. От центрального входа налево, вход через магазин.
Режим работы: вторник-воскресенье с 11:00 до 19:00.
Выходной: понедельник.
При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.
4. Торгово-развлекательный комплекс «Броско Молл». Улица Пионерская, 2в. Вход на 0 этаже.
Режим работы: ежедневно с 12:00 до 20:00.
При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.
5. Торгово-развлекательный центр «Стрелка».
Режим работы: понедельник-суббота с 11:00 до 15:00.
Выходной: воскресенье.
При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.
6. «Уголок здоровья» в Сбербанке. Улица Пушкина, 54. Центральный вход, налево.
Режим работы: понедельник-пятница с 8:00 до 20:00.
Суббота с 9:00 до 19:00.
Выходной: воскресенье.
При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.
7. Железнодорожный вокзал Хабаровска. Улица Ленинградская, 58. Вход с первой платформы в медицинский кабинет.
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 18:00.
При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.
8. Кинотеатр «Хабаровск. Улица Стрельникова, 4.
Режим работы: вторник-пятница с 12:00 до 19:00.
Суббота-воскресенье с 11:00 до 18:00.
Выходной: понедельник.
При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.
9. Опорный пункт вакцинации студентов. Улица Карла Маркса, 60. Вход на втором этаже, 220 кабинет.
Режим работы: понедельник-пятница с 9:00 до 14:00.
Выходной: суббота-воскресенье.
При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.
10. Автовокзал Хабаровска.
Режим работы: понедельник-пятница с 9:00 до 17:00.
Суббота с 9:00 до 14:00.
Выходной: воскресенье.
При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.
11. Клиника «Эксперт». Улица Промышленная, 20Б.
Режим работы: ежедневно с 7:00 до 23:00.
При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.
ВЯЗЕМСКИЙ
1. Площадь 40-летия Победы.
Режим работы: суббота с 10:00 до 13:00.
Выходной: воскресенье-пятница.
При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.
БИКИН
1. КДЦ «Октябрь». Улица Первомайская, 13.
Режим работы: ежедневно с 9:00 до 16:00.
Технический перерыв с 12:00 до 13:00.
При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ
1. Торговый центр «Радуга». Проспект Победы, 25.
Режим работы: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00.
Суббота-воскресенье с 10:00 до 15:00.
При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.
2. Городская больница имени М. И. Шевчук. Улица Культурная, 5. Пункт в приемном покое.
Режим работы: круглосуточно.
При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.
3. ТЦ «Рума». Автомобиль КАМАЗ. Улица Аллея Труда, 52.
Режим работы: понедельник-пятница с 10:00 до 17:00.
Суббота: с 10:00 до 15:00.
Выходной: воскресенье.
При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.
ЧЕГДОМЫН
1. Районный дом культуры.
Режим работы: вторник и четверг с 17:00 до 19:00.
Суббота с 12:00 до 14:00.
Выходной: понедельник, среда, пятница, воскресенье.
При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.
АМУРСК
1. Торгово-развлекательный центр «Линкор».
Режим работы: понедельник-пятница с 15:00 до 18:00.
Суббота с 10:00 до 13:00.
Выходной: воскресенье.
При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.
СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ
1. ТЦ «Арбуз», 3 этаж. Улица Пушкина, 1.
Режим работы: понедельник-пятница с 16:00 до 19:00.
Суббота с 10:00 до 14:00.
Выходной: воскресенье.
При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.
Напомним, что график работы мобильных пунктов вакцинации в Хабаровском крае обновляется министерством здравоохранения региона. Следите за обновлениями.
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