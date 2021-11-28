Хабаровск
ФотоВидеоCovid-19 в ХабаровскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
ФотоВидеоCovid-19 в ХабаровскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
-2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье28 ноября 2021 5:44

Мобильные пункты вакцинации от коронавируса в Хабаровском крае на декабрь 2021: официальный список от краевого минздрава

Публикуем официальный список адресов мобильных пунктов вакцинации от коронавируса в Хабаровском крае в декабре 2021 года
Татьяна ЦВЕНГЕР
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мобильные пункты вакцинации от коронавируса в Хабаровском крае на декабрь 2021: официальный список от краевого минздрава

Мобильные пункты вакцинации от коронавируса в Хабаровском крае на декабрь 2021: официальный список от краевого минздрава

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае продолжается вакцинация от коронавируса. Получить иммунитет от ковида в декабре в Хабаровском крае можно не только в больницах, но и в мобильных пунктах вакцинации. Публикуем официальный список адресов мобильных пунктов вакцинации от коронавируса в Хабаровском крае в декабре 2021 года.

ХАБАРОВСК

1. «Центр Здоровья» на базе КГБУЗ «Вивея». Улица Запарина, 88.

Режим работы: круглосуточно.

При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.

2. Арена «Ерофей». Улица Павла Морозова, 83. Боковой вход со стороны жилого комплекса.

Режим работы: вторник-пятница с 11:00 до 18:00.

Суббота-воскресенье с 12:00 до 18:00.

Технический перерыв: с 15:00 до 15:30.

Выходной: понедельник.

При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.

3. Торговый центр «ЭВР». Улица Суворова, 51. От центрального входа налево, вход через магазин.

Режим работы: вторник-воскресенье с 11:00 до 19:00.

Выходной: понедельник.

При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.

4. Торгово-развлекательный комплекс «Броско Молл». Улица Пионерская, 2в. Вход на 0 этаже.

Режим работы: ежедневно с 12:00 до 20:00.

При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.

5. Торгово-развлекательный центр «Стрелка».

Режим работы: понедельник-суббота с 11:00 до 15:00.

Выходной: воскресенье.

При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.

6. «Уголок здоровья» в Сбербанке. Улица Пушкина, 54. Центральный вход, налево.

Режим работы: понедельник-пятница с 8:00 до 20:00.

Суббота с 9:00 до 19:00.

Выходной: воскресенье.

При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.

7. Железнодорожный вокзал Хабаровска. Улица Ленинградская, 58. Вход с первой платформы в медицинский кабинет.

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 18:00.

При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.

8. Кинотеатр «Хабаровск. Улица Стрельникова, 4.

Режим работы: вторник-пятница с 12:00 до 19:00.

Суббота-воскресенье с 11:00 до 18:00.

Выходной: понедельник.

При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.

9. Опорный пункт вакцинации студентов. Улица Карла Маркса, 60. Вход на втором этаже, 220 кабинет.

Режим работы: понедельник-пятница с 9:00 до 14:00.

Выходной: суббота-воскресенье.

При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.

10. Автовокзал Хабаровска.

Режим работы: понедельник-пятница с 9:00 до 17:00.

Суббота с 9:00 до 14:00.

Выходной: воскресенье.

При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.

11. Клиника «Эксперт». Улица Промышленная, 20Б.

Режим работы: ежедневно с 7:00 до 23:00.

При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.

ВЯЗЕМСКИЙ

1. Площадь 40-летия Победы.

Режим работы: суббота с 10:00 до 13:00.

Выходной: воскресенье-пятница.

При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.

БИКИН

1. КДЦ «Октябрь». Улица Первомайская, 13.

Режим работы: ежедневно с 9:00 до 16:00.

Технический перерыв с 12:00 до 13:00.

При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ

1. Торговый центр «Радуга». Проспект Победы, 25.

Режим работы: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00.

Суббота-воскресенье с 10:00 до 15:00.

При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.

2. Городская больница имени М. И. Шевчук. Улица Культурная, 5. Пункт в приемном покое.

Режим работы: круглосуточно.

При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.

3. ТЦ «Рума». Автомобиль КАМАЗ. Улица Аллея Труда, 52.

Режим работы: понедельник-пятница с 10:00 до 17:00.

Суббота: с 10:00 до 15:00.

Выходной: воскресенье.

При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.

ЧЕГДОМЫН

1. Районный дом культуры.

Режим работы: вторник и четверг с 17:00 до 19:00.

Суббота с 12:00 до 14:00.

Выходной: понедельник, среда, пятница, воскресенье.

При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.

АМУРСК

1. Торгово-развлекательный центр «Линкор».

Режим работы: понедельник-пятница с 15:00 до 18:00.

Суббота с 10:00 до 13:00.

Выходной: воскресенье.

При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.

СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ

1. ТЦ «Арбуз», 3 этаж. Улица Пушкина, 1.

Режим работы: понедельник-пятница с 16:00 до 19:00.

Суббота с 10:00 до 14:00.

Выходной: воскресенье.

При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.

Напомним, что график работы мобильных пунктов вакцинации в Хабаровском крае обновляется министерством здравоохранения региона. Следите за обновлениями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В каких школах Хабаровского края можно поставить прививку от коронавируса

Опубликован обновленный список учебных учреждений для прохождения вакцинации (подробнее)

Коронавирус Covid-19ИнтересноеВакцинация от коронавируса в Хабаровском крае