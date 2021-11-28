Здоровье 28 ноября 2021 5:44

Мобильные пункты вакцинации от коронавируса в Хабаровском крае на декабрь 2021: официальный список от краевого минздрава

Публикуем официальный список адресов мобильных пунктов вакцинации от коронавируса в Хабаровском крае в декабре 2021 года