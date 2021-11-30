Стало известно, как будут работать аэропорты и госучреждения в Хабаровском крае с 1 декабря

В Хабаровском крае вводят дополнительные ограничения для того, чтобы остановить распространение коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Хабаровском крае вводят дополнительные ограничения для того, чтобы остановить распространение коронавируса. Система QR-кодов распространится на госучреждения и авиарейсы. Нововведения вступят в силу с 1 декабря.

НОВЫЕ МЕРЫ

Теперь, чтобы путешествовать внутри региона на самолете, пассажирам потребуется не только авиабилет, но и QR-код. В качестве альтернативы подойдут справка о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, срок действия которого три дня. По больше части мера необходима для того, чтобы не спровоцировать вспышки коронавируса в отдаленных районах края, куда быстро добраться можно только по воздуху.

- Проверять коды будут перед посадкой на самолет. Экспресс-тест можно сделать в здании хабаровского аэропорта, - сказал Евгений Никонов, зампред краевого правительства по социальным вопросам.

QR-коды также вводятся при входе в здания госорганов (правительство, администрации, местные и краевой парламенты, избиркомы, приемные омбудсменов и так далее). Мера пока не касается МФЦ и ЗАГСов.

Составлять административные протоколы по статье «Невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций» будут ответственные министерства и ведомства. Например, соблюдение карантинных мер в школах будет проверять минобразования, а в спа-салонах и больницах - минздрав.

КРИТЕРИИ ЛОКДАУНА

Накануне власти края допустили возможность введения локдауна в крае. Причина - халатность бизнеса, который недостаточно серьезно относится к действующим ограничительным мерам. Например, некоторые ночные клубы продолжают работать, несмотря на запрет, а в ряде торговых центров не проверяют QR-коды.

- Критерии для введения локдауна просты: высокие темпы прироста заболеваемости и необходимость сворачивания плановой медицинской помощи. Как только мы с этим столкнемся, однозначно будет объявлен карантин. Даже обсуждений в этой части не будет. Не может быть такого, что вся система здравоохранения работает на одну коронавирусную инфекцию. С нас никто не снял ни инсульты, ни инфаркты, ни онкологию, ни травматологию. Все должны получать своевременную медицинскую помощь, - добавил Евгений Никонов.

ПИК ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

Регион, по данным Роспотребнадзора, находится на пике заболеваемости коронавирусом. В среднем за сутки заражается 550 человек, уровень тестирования - 433, что превышает рекомендованные показатели. 82 пациента подключены к аппарату искуственной вентиляции легких, 1521 больной находятся на кислородной поддержке. Загруженность коечного фонда - 90 процентов.

За 29 ноября от ковида скончались семь человек. 71 житель края умер от других причин, в числе которых обострение хронических заболеваний, спровоцированных коронавирусом.

В ноябре 2020 года от ковида скончался 2281 человек. За аналогичный месяц 2021-го ситуация изменилась в лучшую сторону - опасная инфекция унесла примерно на 150 жизней меньше.