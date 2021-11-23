Политические силы Хабаровского края пришли к консенсусу по вопросу районных выборов. Фото: правительство Хабаровского края

В понедельник, 22 ноября, в Законодательной думе Хабаровского края прошло совещание по подготовке законопроекта о расширении моделей выборов глав муниципальных образований. В мероприятии приняли участие главы и депутаты представительных органов городских округов и муниципальных районов, представители политических партий и общественности. С докладами выступали директор Ассоциации «Совет муниципальных образований Хабаровского края», главы Хабаровска Сергей Кравчук и Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник, председатель избирательной комиссии Хабаровского края Денис Кузьменко, заместитель председателя Общественной палаты Хабаровского края Андрей Белоглазов, депутаты Законодательной думы Ирина Зикунова, Игорь Гудин, Сергей Зюбр и другие.

Основные политические силы края не возражают против того, чтобы дать муниципалитетам самим право решать, как именно проводить выборные процедуры. Оговорки имеются, но скорее процедурного порядка.

Один из ведущих политологов Хабаровского края, доктор исторических наук, профессор Валерий Чудесов считает, что в субъекте Федерации нужно иметь единый законодательный подход к выборам глав администраций, а районные выборы мог бы финансировать краевой бюджет напрямую.

От правительства Хабаровского края в совещании принял участие первый вице-губернатор Александр Никитин, который в своем выступлении отметил согласованность позиции по внесенному законопроекту со стороны краевых органов исполнительной власти, законодателей, основных политических сил региона и муниципальных образований:

- В думе мы также наблюдаем политический диалог. Высказываются разные мнения от разных партий. Здесь у трибуны выступил мэр Комсомольска-на-Амуре, вторая по величине конгломерация, промышленный центр края. У нас есть понимание, что краевое отделение партии КПРФ законопроект поддерживает. Коллеги соглашаются, что если депутатские объединения территорий выступают с инициативой, законодательное звено должно услышать и рассмотреть, - объясняет первый вице-губернатор. - Давайте все будем ориентированы на наше саморазвитие, на рост нашей политической культуры, устойчивости мнений. И чтобы все это было нацелено на улучшение жизни жителей Хабаровского края.

Александр Никитин уверен, что на эти цели должны работать все партии - без исключений - представленные как на федеральном, так и на местном уровне.

На этом же совещании Александру Никитину напрямую предложили вступить в «Единую Россию» и стать ее краевым лидером. То есть возглавить консолидацию политических сил.

Член президиума Общественной палаты Хабаровского края по общественному контролю, руководитель регионального движения «Верю в Хабаровский край», политолог Дмитрий Ноженко считает, что это важные и нужные действия, направленные на создание единого и стабильного политического поля.

Общественный деятель, президент общественной организации «Дело жизни» Андрей Никонов в разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды» высказался о том, что принятие в ряды «ЕР» Александра Никитина для края будет однозначным благом. Два первых лица региона (губернатор и первый вице-губернатор), будучи представителями разных политических сил, делают одно дело.