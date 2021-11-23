Закрыли глаза и боксировали: магаданские пожарные устроили необычный челлендж

Ребята устроили боксерский поединок в полной экипировке. Фото: ГУ МЧС по Магаданской области

Магаданские пожарные присоединились ко всероссийскому челленджу #ХардФитнесМЧС. Его суть в том, что сотрудники МЧС демонстрируют свою физическую подготовку в полной экипировке пожарных. Так, например, в Орле две милые девушки демонстрировали усложненные отжимания, а в Екатеринбурге мужчина продемонстрировал интервальную тренировку не только в экипировке, но и со включенным дыхательным аппаратом.

Суровые магаданские ребята пошли дальше: в полной экипировке, со включенными дыхательными аппаратами они устроили целый боксерский поединок, а впоследствии усложнили задачу: закрыли одному из бойцов обзор, налепив на маску малярный скотч. То есть один из соперников боксировал практически вслепую.

Отметим, что общий вес снаряжения - около 25 килограммов. А с учетом нагрузки на дыхание, задача усложняется в разы.

Но не будем забывать, что пожарные - вообще ребята, легкие на подъем. Так, хабаровские сотрудники МЧС в 2019 году устроили флешмоб в честь 370-летия пожарной охраны. В преддверии праздника на парковке перед ареной «Ерофей» из спецмашин было составлено число 370, из пожарных рукавов и разноцветных лент - надпись, а символ пожарной охраны изобразили сотрудники МЧС России собственными телами.

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