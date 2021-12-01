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Происшествия1 декабря 2021 1:09

Хабаровские спасатели сумели на вертолете вытащить из тайги трех собирателей шишек

«Из-за рельефа местности и ее уклона совершить посадку было невозможно»,— рассказал летчик-штурман вертолета МИ-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России Антон Червинский
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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Одному из мужчин стало плохо в лесу

Одному из мужчин стало плохо в лесу

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Трое мужчин остались застигнутыми врасплох болезнью сердца одного из них и непогодой в тайге на границе Приморского и Хабаровского краев. Любители осеннего сбора шишек не смогли выбраться из леса, когда их товарищу стало плохо. Пришлось вызывать спасателей, а тем, в свою очередь, придумывать, как погрузить людей на борт вертолета, если сесть на землю нереально.

Сборщиков-экстремалов нашли возле разрушенной избушки в Стрельниково. Оттуда до ближайшего населенного пункта 40 километров.

— Из-за рельефа местности и ее уклона совершить посадку было невозможно, поэтому мы зависли над землей. Спасатели помогли больному и его товарищам погрузиться на воздушное судно, — рассказал летчик-штурман вертолета МИ-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России Антон Червинский.

Спасенных доставлены в поселок Лучегорск

Спасенных доставлены в поселок Лучегорск

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Спасателям пришлось на себе тащить их вещи на борт, когда снег и ветер дули в лицо. Медики в вертолете осмотрели мужчин и оказали им необходимую помощь.

Спасенных доставлены в поселок Лучегорск. К этому моменту вертолет там ждала карета «скорой помощи» и сотрудники полиции.

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