«Было видно языки пламени на крыше»: в Хабаровске загорелся троллейбус

В утренний час в центре города произошло возгорание троллейбуса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По словам очевидцев, 1 декабря около 9:30 напротив здания Хабаровского краевого музыкального театра произошло возгорание троллейбуса.

- Я проезжал мимо на автомобиле и увидел, что троллейбус горит. Было видно, как языки пламени вырывались с крыши, прямо там, где «рога». Рядом уже были сотрудники пожарной охраны в полной экипировке и кислородных устройствах, - рассказал «КП» - Хабаровск» Антон Иванов, очевидец. - Не успел рассмотреть, были ли внутри люди, не мог задерживать дорожное движение.

Как сообщил источник, работа пожарных осложнилась из-за обилия снега на дороге. В настоящее время редакция выясняет подробности происшествия.

Напомним, что в связи с циклоном в Хабаровском крае пассажирскому транспорту ограничили движение от Хабаровска до Бикина, от Советской Гавани до Ванино с подъездом к поселку Монгохто и ФАД А-376 Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре.

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