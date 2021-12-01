Хабаровск
ФотоВидеоCovid-19 в ХабаровскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
ФотоВидеоCovid-19 в ХабаровскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
-10°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия1 декабря 2021 1:57

«Было видно языки пламени на крыше»: в Хабаровске загорелся троллейбус

Пожар произошел в утренний час пик, когда общественный транспорт забит под завязку
Ольга ЗАМЯТИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В утренний час в центре города произошло возгорание троллейбуса

В утренний час в центре города произошло возгорание троллейбуса

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По словам очевидцев, 1 декабря около 9:30 напротив здания Хабаровского краевого музыкального театра произошло возгорание троллейбуса.

- Я проезжал мимо на автомобиле и увидел, что троллейбус горит. Было видно, как языки пламени вырывались с крыши, прямо там, где «рога». Рядом уже были сотрудники пожарной охраны в полной экипировке и кислородных устройствах, - рассказал «КП» - Хабаровск» Антон Иванов, очевидец. - Не успел рассмотреть, были ли внутри люди, не мог задерживать дорожное движение.

Как сообщил источник, работа пожарных осложнилась из-за обилия снега на дороге. В настоящее время редакция выясняет подробности происшествия.

Напомним, что в связи с циклоном в Хабаровском крае пассажирскому транспорту ограничили движение от Хабаровска до Бикина, от Советской Гавани до Ванино с подъездом к поселку Монгохто и ФАД А-376 Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Из-за циклона в Хабаровском крае перекрыли движение на трех автодорогах

На протяжение всего дня на большей территории региона будет идти сильный снег и дуть штормовой ветер (подробнее)

ЧППроисшествия: ЧП