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Общество1 декабря 2021 2:33

Два аэропорта в Хабаровском крае закрыты из-за снежного бурана

В Комсомольске-на-Амуре и Советской Гавани расчищают взлетно-посадочные полосы
Ольга ЗАМЯТИНА
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В двух аэропортах идет расчистка ВПП

В двух аэропортах идет расчистка ВПП

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Несмотря на суровые погодные условия в виде сильного снегопада, аэропорт Хабаровска продолжает работать в штатном режиме. Однако два аэропорта в крае в настоящее время не могут принимать самолеты.

В Комсомольске-на-Амуре и в Советской Гавани сейчас расчищают взлетно-посадочные полосы. Причем аэропорты были закрыты в связи с погодными условиями еще накануне - 30 ноября. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта Хабаровска.

- Продолжаем работу, как обычно, наш аэропорт позволяет работать в такую погоду. Обработка самолетов пока не требуется: снег сухой плюс сильный ветер, налипания не происходит, - сообщил «КП» - Хабаровск» источник в хабаровском аэропорту.

Стоит заметить, что 30 ноября борт, выполняющий рейс ИЕ 5601 «Хабаровск - Владивосток», из-за метеоусловий в аэропорту назначения вернулся в Хабаровск. Воздушное судно вылетело лишь на следующий день - 1 декабря в 10:46.

Кроме того, из-за сложных метеоусловий во Владивостоке, в Хабаровске как на запасном аэродроме находятся три рейса.

Напомним, о том, что в Хабаровском крае 1 декабря ожидается непогода, накануне предупреждали в МЧС. По информации спасателей, регион ждут не только обильные снегопады, но и мощные порывы ветра.

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