Убийство старателей, золото и рыжий медведь: губернатор Михаил Дегтярев предложил снять в Хабаровском крае вестерн

Съемки будут проходить не только в Хабаровском крае, но и в Петербурге Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил необычную идею для повышения туристической привлекательности региона. Глава региона сообщил, что он лично принимает участие в становлении полноценного туристического кластера, а именно - утверждает краткий сценарий (синопсис) художественного фильма «Умальта».

- Жанр фильма - вестерн, приключения, игровой полнометражный фильм. Сюжет такой: убиты сопровождающие обоза и похищены десять пудов золота с Амгуньского прииска. Местный егерь Егор Лесной становится очевидцем происшествия, а умирающий эвенк сообщает, что золото украл рыжий медведь. Будем искать золото в кино. Весь этот сюжет связан с Хабаровском краем, даже чуть-чуть Благовещенску перепадет славы, - рассказал Михаил Дегтярев.

Эту информацию губернатор озвучил в ходе стратегической сессии по созданию проектов социально-экономического развития, которая прошла в Хабаровске.

Губернатор уточнил, что съемки будут проходить не только в Хабаровском крае, но и в Петербурге. Также глава региона обозначил примерные суммы бюджета картины:

- Фонд кино даст 100 миллионов, Министерство культуры России - 70, минкультуры Хабаровского края - до 50, внебюджет - до 50, и петербуржцы готовы выделить до 30 миллионов, - уточнил Михаил Дегтярев.

Идея пришлась по вкусу участникам стратегической сессии. Замминистра России по развитию Дальнего Востока и Арктики Марат Шамьюнов привел пример Териберки - села в Мурманской области, где снимались сцены фильма «Левиафан». После выхода картины туда хлынула толпа туристов.

Пока информации о том, когда создатели приступят к съемкам, нет.

СПРАВКА «КП»

«Умальта» - рабочее название сценария, и оно неслучайно. Поселок с таким названием действительно существовал на территории Хабаровского края в тайге Верхнебуреинского района. Там действовал молибденовый рудник. В 2001 году поселение Умальта было исключено из учетных данных и исчезло с карт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Съемки фильма к юбилею Волочаевской битвы стартовали в Хабаровске. Военно-историческая реконструкция важного момента Гражданской войны пройдет на территории аэродрома ДОСААФ (подробнее)