Вузы Хабаровского края рискуют остаться на дистанте в связи с низкими темпами вакцинации

Студенты Хабаровского края рискуют остаться на дистанте надолго Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На заседании оперативного штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции, прошедшем первого декабря 2021 года, озвучили, что темпы вакцинации в вузах края остаются катастрофически низкими. Это касается как прививок от ковида, так и ежегодных прививочных кампаний от гриппа.

- Охват вакцинации в вузах низкий не только по коронавирусной инфекции, но и по гриппу. Цифры просто вопиющие и вызывают огромное недоумение, - заявил Евгений Никонов, заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам. – Так, например, в Хабаровском институте инфокоммуникаций СибГУТИ всего 2% вакцинированных от гриппа и 24% от коронавируса.

При таких цифрах прививочная кампания, по словам Евгения Никонова, будет завершена только в феврале 2022 года. И в связи с низкими показателями режим дистанционного обучения придется продлить на неопределенный срок.

В целом же на заседании штаба в очередной раз заострялось внимание на высоких показателях заболеваемости и смертности от коронавируса по стране, а также на том, что в Хабаровском крае эти показатели еще выше.

- По сравнению с 2019 годом избыточная смертность на сегодняшний день составляет 571 тысячу 500 человек. То есть, можно выразиться так, что население Хабаровского края мы уже потеряли, - сказал зампред.

Напомним, что с 1 декабря в Хабаровском крае ужесточились противоэпидемические меры. Так, для авиаперелетов внутри края понадобится QR-код или ПЦР-тест. Продолжает действовать система пропуска по кодам в общественных местах, к которым теперь добавились здания правительства региона, администраций, местных парламентов и закдумы, избиркомов и так далее. ЗАГСы пока продолжают принимать невакцинированных, ограничений на торжественную регистрацию брака тоже пока не будет.

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