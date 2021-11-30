В Хабаровском крае вводятся новые антиковидные ограничения Фото: Евгения ГУСЕВА

В Хабаровском крае вводятся новые антиковидные ограничения. Речь идет о расширении системы QR-кодов. С 1 декабря они понадобятся для входа в госучреждения.

QR -код потребуется, чтобы попасть в здания правительства региона, администраций, местных парламентов и Закдумы, избиркомов и так далее. Альтернативой могут стать справка о вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест, который действует три дня. При себе необходимо иметь паспорт.

- Пока ограничений на работу ЗАГСов нет. На торжественные регистрации браков - тоже, - прокомментировал «КП» Евгений Никонов, зампред краевого правительства по социальным вопросам.

В минздраве региона корреспонденту издания уточнили, что мера также не распространяется на МФЦ.