«Про идиота и дурака»: комсомольские аниматоры сняли мультфильм по сказке клинического психолога

Кадр из мультфильма «Сказка про Федота-идиота и Ивана-Дурака». Фото: Digital Art Studio «Зеленые камнеежки»

Молодая анимационная студия «Зеленые камнеежки», которая открылась в Комсомольске-на-Амуре всего два года назад, выпустила свой первый мультфильм и сразу полный метр. Картина называется «Сказка про Федота-идиота и Ивана-Дурака», это экранизация одноименной книги Эдгарда Зайцева - местного клинического психолога и писателя. Над созданием анимации работала команда всего из шести художников (из них всего 4 аниматора), озвучкой и сценарием занимались актеры местного ТЮЗа. «КП-Хабаровск» выяснила подробности у креативного директора студии.

Кадр из мультфильма «Сказка про Федота-идиота и Ивана-Дурака». Фото: Digital Art Studio «Зеленые камнеежки»

НА НАС ВЫШЕЛ ПСИХОЛОГ – ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

Как было указано выше, полнометражка стала дебютным проектом новоиспеченной студии. По сути, у ребят не было опыта, поэтому они обучались прямо во время рабочего процесса. Началось все с того, что автор книги первым связался с командой мультипликаторов.

- Весной прошлого года, спустя пару месяцев после основания нашей студии, на нас вышел психолог и писатель Эдгард Зайцев, и предложил сделать экранизацию по его сказке «Про Федота-Идиота и Ивана-Дурака». От нас требовалось создать анимацию мультфильма, дизайн персонажей и всего окружения. Сведением звука занималась студия «Марсо», а музыку написал местный композитор Анатолий Трубянов. Это был очень интересный и одновременно сложный путь. Так как наша команда была маленькой, мы анимировали персонажей с помощью цифровых программ, - рассказала «КП-Хабаровск» Марина Небожатко, директор студии «Зеленые камнеежки».

Кадр из мультфильма «Сказка про Федота-идиота и Ивана-Дурака». Фото: Digital Art Studio «Зеленые камнеежки»

Всего в проекте было задействовано около 20 человек, учитывая аниматоров, сценаристов, менажеров, актеров озвучки, композитора и руководителей. Мультфильм находился в производстве полтора года.

- Самым сложным для нас было уложиться в сроки! Изначально рассчитывали сделать мультфильм за год, но в итоге все оказалось куда сложнее, и проект растянулся еще на полгода. За время создания наш уровень очень вырос. Мы рады, что фильм, наконец, выходит в свет, - добавляет директор студии.

ПОЧЕМУ ГЛАВНЫЕ ГЕРОИ «ИДИОТЫ И ДУРАКИ»?

Сказка рассказывает о двух братьях, которых отец отправил на поиски молодильного яблока. На протяжении сюжета герои по-разному переживают одни и те же приключения из-за противоположных взглядов на жизнь.

- Это очень интересная и поучительная история. В первую очередь это мультфильм для детей, но там много смысла, который будет близок и взрослым. Первоисточник позиционируется как сказка для взрослых детей. Название может показаться грубоватым, но в нем есть психологический подтекст, который заложил автор. «Дурак» - значит «добро, призывающее свет духа», а идиот - «идти от себя», бежать от себя». Это хорошо раскрывается в характерах братьев и их взгляде на жизнь и одни и те же ситуации. Мы верим, что мультфильм найдет своего зрителя, несмотря на название, - отметила Марина Небожатко.

Кадр из мультфильма «Сказка про Федота-идиота и Ивана-Дурака». Фото: Digital Art Studio «Зеленые камнеежки»

ЭКСПЕРИМЕНТ, СОЗДАННЫЙ НА ГОРЯЧЕМ ЭНТУЗИАЗМЕ

Со слов директора студии, основная команда работала на чистом энтузиазме и за свою работу над полным метром не получала зарплаты. По сути, ребята на практике прошли интенсивный курс молодого аниматора и на этом проекте отрабатывали свои навыки. Работа над экранизацией сплотила коллектив, поэтому этот мультфильм очень важен для студии.

- Мы обучались анимации непосредственно на мультфильме. Денег нам не платили, но зато мы получили бесценный опыт и знания. Теперь можем делать более крутые и качественные вещи. Нам помогли с техникой, обучением. Обычно полнометражный мультфильм – это очень дорогое удовольствие, но не в нашем случае. Он полностью сделан на инициативе вовлеченных людей. Это был очень интересный эксперимент, вызов, на который мы согласились. Потому что команда горела желаем сделать что-то серьезное. Этот проект стал большим толчком к развитию нашей студии. Благодаря ему нас заметили. А это очень важно в дальнейшей перспективе, - считает директор студии.

Премьера мультфильма состоится 4 декабря в Доме Молодежи, где базируется студия. Затем картина появится на сайте Эдгарда Зайцева за символическую стоимость. Причем студия не получит денег с просмотров.

Кадр из мультфильма «Сказка про Федота-идиота и Ивана-Дурака». Фото: Digital Art Studio «Зеленые камнеежки»

После окончания работы над «Сказкой» студия «Зеленые камнеежки» принялась воплощать собственные задумки. В 2022 году команда планирует выпустить несколько мультфильмов для старшей аудитории.

Напомним, помимо полного метра, комсомольчане практически завершили работу над короткометражкой, которая создается для всероссийского Суздалького фестиваля анимации совместно с хабаровской студией «Мечталет». Мультфильм называется «В погоне за мечтой». Также ребята выиграли грант на создание короткометражки по нанайским легендам.

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