Комсомольчанин присягнул на верность террористам и получил 10 лет колонии за призыв к джихаду

В своем Telegram Бажин размещал материалы, в которых оправдывал терроризм Фото: УФСБ России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае вынесли приговор молодому экстремисту. 19-летний Бажин Е. из Комсомольска настолько проникся идеями терроризма, что добровольно вступил в ряды боевиков. Для себя он выбрал международную организацию, против которой боролись российские войска в Сирии.

На кадрах - задержание худощавого молодого человека в Комсомольске, на первый взгляд парень безобидный, но на деле он - член международной террористической организации. Бажин некоторое время назад присягнул на верность главарям запрещенного в РФ «Исламского государства». Комсомольчанин поклялся служить им верой и правдой, отбросить сомнения и исполнять все поступающие указания.

Среди заданий парня была рекрутерская работа в соцсетях. В своем Telegram-канале Бажин размещал материалы, в которых оправдывал терроризм и призывал других к террористической деятельности. Парень публиковал экстремистские книги и аудиозаписи, некоторые из них - наговаривал сам. Доводы комсомольчанин подкреплял делом - финансировал ИГИЛ (деятельность запрещена в РФ) из своего кармана.

Суть постов сводилась к одному: дестабилизировать обстановку в РФ Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Суть постов сводилась к одному: дестабилизировать обстановку в РФ, совершать преступления против легитимного правительства Сирийско-Арабской республики и объявить джихад - войну против неверных с целью распространить учения ислама, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах.

Без внимания подобный персонаж остаться не мог и его задержали сотрудники ФСБ. Уголовные дела были возбуждены по статьям «Содействие террористической деятельности», «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности» и «Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической».

В Хабаровском крае вынесли приговор молодому экстремисту Фото: УФСБ России по Хабаровскому краю

- 18 ноября 2021 года 1-ым Восточным окружным военным судом Бажин признан виновным, ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы. Из них три года он будет отбывать наказание в тюрьме. Оставшуюся часть срока комсомольчанин проведет в колонии строгого режима с лишением на три года права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в интернете, - сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по Хабаровскому краю.

Приговор вступил в законную силу.

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