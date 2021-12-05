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Политика5 декабря 2021 8:25

По поручению Михаила Дегтярева коренные жители Амура продолжают получать рыбу бесплатно

В первую очередь лососевые получают малообеспеченные представители КМНС
Максим МОЛОТОВ
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По поручению Михаила Дегтярева коренные жители Амура продолжают получать рыбу бесплатно

По поручению Михаила Дегтярева коренные жители Амура продолжают получать рыбу бесплатно

Фото: Правительство Хабаровского края

После неутешительных результатов осенней путины на Амуре губернатор Михаил Дегтярев поручил краевому правительству оказать поддержку представителям коренных народов региона, не сумевшим заготовить рыбу в необходимом количестве. Это произошло 15 ноября.

С конца прошлого месяца начались отгрузки свежемороженой рыбы лососевых пород. Поставки идут каждую неделю по графику. Наиболее крупная партия 3 декабря была доставлена в национальное нанайское село Сикачи-Алян, где организована раздача рыбы населению.

- По уточненным спискам, адресной помощью должны быть охвачены 450 представителей КМНС из социальной категории граждан в 11 поселениях Хабаровского района. На скорость доставки повлияла погода. В ближайшее время рыбу получат и жители ряда отдаленных и труднодоступных поселений Хабаровского района - сел Победа, Улика-Национальное, Новокуровка. Привезти туда рыбу пока трудно из-за отсутствия устойчивого транспортного сообщения, - отметила Татьяна Литвинова, начальник управления экономической политики администрации Хабаровского района.

По ее словам, помощь рыбопромышленников очень востребована. Из 1,4 тысячи представителей КМНС, которые проживают в районе, рыбу получат более 40% из числа малообеспеченных.

Всего рыбопромышленники для Хабаровского района отгрузили 4,5 тонны красной рыбы.

Поставки и раздачу ее планируется завершить в первой декаде декабря. В Амурский район будет направлено 8,5 тонны кеты и горбуши, еще 21 тонна уйдет в Нанайский район. Первую партию для Нанайского района в объеме 10 тонн предоставил Союз рыболовецких кооперативов-колхозов Хабаровского края «Крайрыбакколхозсоюз», еще 11 тонн в муниципалитет отправит «РК имени Вострецова».

В Амурском районе первую партию рыбы уже получили жители села Омми, которые направили письменную благодарность на имя губернатора Михаила Дегтярева. Отгрузку последних партий для Нанайского и Амурского районов планируется осуществить на следующей неделе.

Помимо «Крайрыбакколхозсоюза» и «РК имени Вострецова», рыбу лососевых пород для коренных малочисленных народов передадут Ассоциации предприятий рыбной отрасли и рыбохозяйственных предприятий Хабаровского края и Амурского бассейна, а также рыбодобывающие предприятия Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края.

Дегтярев взял вопрос обеспечения КМНС рыбой на личный контроль и уже в кратчайшие сроки продемонстрировал конкретные результаты. Вне зависимости от того, какие меры будут предприняты для сохранения популяции рыбы в Амуре в будущем, интересы простых людей не пострадают, адресная мера помощи КМНС работает и продолжит свое действие и в будущем.

Правительство успешно старается нивелировать недовылов кеты. Объем добычи в минувшую осень составил 46% от изначально прогнозируемых показателей, то есть 5 700 тонн. На недостаточные результаты путины повлияла сама река: сильное течение, высокая температура и сильно поднявшийся уровень воды. Кроме того, в бассейн Амура вернулась на нерест кета малочисленного поколения 2013-го и 2017 годов, и основная часть стада ушла в Амгунь.

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