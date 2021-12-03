Только нос и видно: на Колыме затонуло судно

ЧП произошло в бухте Нагаева. Фото: скриншот с видео.

В рыбном порту бухты Нагаева в Магаданской области под воду ушло судно. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Магаданской области, поднимать со дна судно будет подрядная организация.

Судя по кадрам, опубликованным в соцсетях, судно медленно погружалось в воду сначала ровно, а затем на поверхности стал виден лишь его «нос». Из корабля вышел весь воздух, после чего вода поглотила его полностью.

- Это потому что никто не дежурит и не наблюдает за ситуацией, - констатировали очевидцы произошедшего.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Магаданской области, во время происшествия на борту судно не было экипажа. Кроме того, оказался пуст топливный бак, благодаря чему удалось избежать экологической катастрофы. По данным ведомства судно готовили к утилизации.

- Из-за сильного ветра и течения малый рыболовный сейнер снесло с места его стоянки. В итоге старое судно затонуло, - добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Магаданской области.

Вскоре судно поднимут со дна бухты и, как запланировано, утилизируют.

Напомним, что летом 2021 года в Хабаровском крае взорвался катер. Судно находилось недалеко от Шантарских островов, из-за чего оперативники не могли добраться до места ЧП. Владельцем катера оказалось ФГБУ «Заповедное Приамурье». Во время взрыва на нем были инспекторы в области охраны окружающей среды филиала Шантарский ФГБУ «Заповедное Приамурье». Есть погибшие и пропавшие.

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