Врач скорой помощи погиб после столкновения с локомотивом в Хабаровском крае

Страшная авария случилась на железнодорожном переезде. Фото: dtp_kms27

Прокуратура Комсомольска-на-Амуре организовала проверку по факту смертельного ДТП на железнодорожном переезде в Хабаровском крае в районе поселка Новый Мир Комсомольского района.

По данным ведомства, 4 декабря, в районе 13:30 автомобиль скорой помощи попал под движущийся локомотив.

- В результате столкновения погиб врач скорой экипажа скорой помощи, водитель и пациент с отправлены в больницу с травмами различной степени тяжести, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Силовики проводят проверку, выясняются все обстоятельства страшной аварии. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, похожий случай, но со счастливым исходом произошел в Хабаровском крае 6 ноября также у села Новый Мир в Комсомольском районе. Поезд тогда врезался в красную Toyota Cami, которая выехала на рельсы прямо перед гудящим составом.

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