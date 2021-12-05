«Живи быстро, умри молодым»: что известно о жизни сына бывшего губернатора Хабаровского края

В последние годы о жизни Дмитрия было известно мало Фото: Социальные сети

4 ноября в хабаровском отеле «Парус» было найдено тело мужчины, предположительно Дмитрия Ишаева, сына бывшего губернатора Хабаровского края. Источник «КП – Хабаровск» в правоохранительных органах подтвердил личность умершего. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Однако назвать точную причину станет возможным только после экспертизы.

Социальные сети пестрят сообщениями, что смерть от сердечной недостаточности для такого молодого мужчины кажется слишком странной. Но что если вспомнить о том, какую жизнь вел Дмитрий Ишаев?

ИДЕАЛЬНАЯ БИОГРАФИЯ В ВИКИПЕДИИ

Что известно из официальных источников? Дмитрий Ишаев родился в 1972 году, учился в Тихоокеанском высшем военно-морском училище во Владивостоке, до 2000 года был советником в «Роснефти». Далее занимался оптовой продажей нефтепродуктов, строительных материалов, металла, был совладельцем многих компаний, принимавших участие в тендерах, объявленных различными государственными структурами Хабаровского края.

Женат, двое детей. Гладкая биография сына чиновника. Но если посмотреть чуть глубже официальных источников?

Сын Дмитрия, Игорь, гордость отца – хоккеист, выступает за команду «Амурские тигры» в МХЛ, несколько раз был виновником ДТП, будучи в нетрезвом виде. Понятное дело, когда такая беда с ребенком, сердце страдает первым.

Сам же Дмитрий Ишаев, по неоднократно публикуемым данным, был наркозависимым, несколько раз по этой причине лечился в клиниках.

ЛЮБОВНОЕ ПРОКЛЯТИЕ

Были и другие странные истории. Так, например, проклятие легло на дам сердца Дмитрия. В 2009 году в Москве загадочным образом выпала из окна 13 этажа его 18-летняя любовница Александра Гашилова. Сам сын бывшего губернатора в это время находился в этой же квартире и был нетрезв. В своих показаниях он обозначил, что спал, пока подруга смотрела телевизор, потом проснулся, увидел открытое окно и тело женщины на земле под домом. А вот свидетели утверждали, что из квартиры доносились звуки драки, а сам Дмитрий спустился к телу в порванном свитере. Что было на самом деле, знали только они двое: Дмитрий и Александра. Но, к сожалению, рассказать этого они уже не смогут.

А в 2016 году погибла в пожаре его законная жена Ольга. Экспертиза заключила, что случилось это из-за неисправной проводки. И эта смерть, и предыдущая официально были признаны несчастным случаем.

Однако под следствием Дмитрий все же побывал. Как рассказал источник «КП», у Дмитрия Ишаева произошел конфликт с тестем. Причиной стали методы, которые сын губернатора применял при воспитании детей. В итоге конфликта 63-летнего мужчину увезли в реанимацию хабаровской краевой больницы, а самого Дмитрия задержали за нанесение тяжких телесных. Следователи настаивали на содержании в СИЗО, но суд вынес решение о домашнем аресте. В итоге, когда тесть Дмитрия выздоровел, дело замяли.

В последние годы информация о Дмитрии в СМИ практически не появлялась. Чем жил скандальный бизнесмен перед смертью, остается загадкой.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Предполагаемый сын экс-губернатора Хабаровского края найден мертвым в номере гостиницы

По факту смерти мужчины организована проверка (подробнее)