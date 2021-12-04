Предполагаемый сын экс-губернатора Хабаровского края найден мертвым в номере гостиницы

Тело Дмитрия Ишаева обнаружили в одной из гостиниц Хабаровска Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сын экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Дмитрий умер в Хабаровске вечером 4 декабря. Тело мужчины нашли в номере отеля «Парус» на улице Шевченко в Хабаровске.

- Проводится проверка по факту обнаружения тела мужчины. Причина смерти будет ясна только после проведения экспертизы, - сообщили «КП» - Хабаровск» в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Источник «КП» - Хабаровск» в правоохранительных органах подтвердил, что погибшим является именно Дмитрий Ишаев. По одной из версий, мужчина умер из-за проблем с сердцем.

- Мы не будем отвечать на ваши вопросы и не готовы ничего комментировать, - взволнованно ответили «Комсомолке» в отеле «Парус».

Сейчас на месте работают правоохранительные органы.

Напомним, Виктор Ишаев возглавлял Хабаровский край с 1991 по 2009 год. С 2009 до 2013 политик занимал пост полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе. Его 47-летний сын Дмитрий окончил Тихоокеанское высшее военно-морское училище (ТОВВМУ) во Владивостоке. С середины 2000-х годов Дмитрий занимался бизнесом. Есть сын Игорь. Молодой человек известен своим скандальным поведением.

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