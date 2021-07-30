Певец, музыкант, автор: как сейчас живет Игорь Ишаев - скандальный внук экс-губернатора Хабаровского края

Игорь Ишаев стал ассоциироваться с «золотой молодежью», которой не писаны правила Фото: Социальные сети

Семья Ишаевых – одна из самых известных, грозных и уважаемых в Хабаровском крае. Заслуга эта старшего представителя сей фамилии – Виктора Ишаева, который руководил регионом 18 лет, затем стал дальневосточным полпредом и первым министром по развитию ДФО. После фамилию «прославляли» сын-бизнесмен Дмитрий и внук Игорь Ишаев. Последний стал ассоциироваться с «золотой молодежью», которой не писаны правила.

После неудачи в хоккее, Игорь перебрался в Москву Фото: Социальные сети

ХОККЕЙ

Игорь Ишаев родился в 1994 году, его детство и юношество в основном прошли на Дальнем Востоке. В 11 лет звездный внук захотел играть в хоккей и оказался в команде «Амурские тигры» - молодежке «Амура». Тренировкам парень отдал 16 лет, в МХЛ провел более 150 игр, забросил 11 шайб, попал в основной состав, но на лед так и не вышел. Не слишком хорошая статистика для нападающего. Отдушину Игорь нашел в спортивных авто – на тренировки ездил на BMW, обшитом золотыми панелями.

Тренировкам парень отдал 16 лет, в МХЛ провел более 150 игр Фото: Социальные сети

До недавнего времени парень не упускал возможности напомнить подписчикам о своем хоккейном прошлом. В ленте то и дело появлялись фото с клюшками и видео с ведением шайбы. Однако сейчас эти кадры удалены из профиля Игоря, а о связи с игрой для сильных мужчин напоминает лишь слово Hockey в шапке.

Статистика хоккеиста Игоря Ишаева Фото: скриншот

«ВАША ЗАВИСТЬ ТАК И ПРЕТ»

После неудачи в хоккее, Игорь перебрался в Москву. Жил небедно: недвижимость, бриллианты, клубы, тусовки, дорогие машины. В марте 2017 года Ишаев-младший сел за руль люксового Mercedes CLS, чья стоимость стартует от 5,5 миллиона рублей. Парень гнал со скоростью под 200 километров в час и спровоцировал ДТП на МКАД с опрокинутой фурой и двумя легковушками. Пострадал друг Игоря Мурад Балакеримов, который сидел на пассажирском сидении.

В марте 2017 года Ишаев-младший сел за руль люксового Mercedes CLS и спровоцировал ДТП Фото: Социальные сети

На Ишаева-младшего обрушился шквал критики. Парень не выдержал и написал пламенный пост, щедро сдобренный нецензурной бранью. Если кратко, то посыл такой: «Вы мне завидуете, я успешнее и богаче вас, все хейтеры будут наказаны». К комментаторам в двери каратели не стучали, а шумиха вокруг аварии начала утихать. Позже Игорь пострадавший друг подписали мировое соглашение и разошлись. Кстати, оба парня дружат с гонщицей Марой Багдасарян.

Чуть больше года назад Ишаев-младший вновь попал в сводки ГИБДД. В этот раз парень попал в аварию без прав и на Porsche Panamera. Стоит такой в среднем 7 миллионов рублей. На бешеной скорости Игорь мчался по центру Москвы и протаранил Porsche Cayenne и в Audi. Позже экспертиза нашла в крови экс-хоккеиста алкоголя менее 0,1 промилле – минимум три кружки пива. Обошлось без пострадавших, парня отправили под административный арест на 12 суток.

Чуть больше года назад Ишаев-младший вновь попал в сводки ГИБДД. Фото: Пресненский суд Москвы

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

В 2018 году Ишаев-младший пришел на шоу «ДОМ-2» Фото: Социальные сети

Эту сторону своей жизни Игорь не выставляет напоказ. Известно о двух громких романах внука экс-губернатора Хабаровского края. В 2018 году Ишаев-младший пришел на шоу «ДОМ-2», но не в качестве участника. «Золотой внук» хотел забрать с телестройки Елизавету Триандафилиди, с которой ранее ходил на свидание. Парень дарил участнице шоу дорогие подарки, но во что-то серьезное роман не перерос – девушка заявила, что ее сердце занято.

Елизавета Триандафилиди "украла" сердце Игоря, за ней он пошел на "ДОМ-2" Фото: Социальные сети

Позже Игорь Ишаев закрутил роман с другой экс-участницей «ДОМа-2» моделью Инессой Шевчук. Пара пробыла вместе несколько месяцев и распалась. Позже девушке приписывали отношения с всемирно известным модельером Филиппом Плейном и генеральным директором ЭКСМО Олегом Новиковым.

С Инессой Шевчук Игоря Ишаева связывали романтические отношения Фото: Социальные сети

ИГОРЬ ИШАЕВ СЕЙЧАС

Сейчас внук бывшего дальневосточного полпреда расплел дреды, но не отказался от спортивного стиля и мешковатой одежды. Парень больше не «Волк» - он переименовал и почистил профиль в Инстаграм, стал меньше выносить на показ свою жизнь. Из микроблога Игоря исчезли фото с дорогими машинами и часами. Теперь в профиле парня преобладают загадочные снимки с глубокомысленными цитатами, а в шапке написано: «Деятель искусств» и перечислены виды деятельности, которыми сейчас занимается звездный внук: гострайтинг, продюсирование, написание музыки и так далее.

Сейчас внук бывшего дальневосточного полпреда расплел дреды, но не отказался от спортивного стиля и мешковатой одежды Фото: Скриншот с видео

Накануне Игорь Ишаев выпустил свой первый трек под псевдонимом ISHAY. Легкий бит с запоминающимися словами: «Мы с тобой на гребне волны» уже успели оценить пользователи соцсетей. Кстати, в коротком видео парень снова напомнил нам всем о хоккее, в котором когда-то хотел стать профи.

Семья Ишаевых не отличалась примерностью. Экс-губернатора Хабаровского края признали виновным в растрате более 7,5 миллиона рублей Роснефти. Его сына - Дмитрия Ишаева - подозревали в избиении тестя, но впоследствии родственники разошлись полюбовно. С женщинами отпрыска дальневосточного полпреда происходили трагедии. 18-летняя сожительница Дмитрия упала с высоты, а законная жена - погибла в пожаре.