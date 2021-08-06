«Голос дьявола внутри головы и сердца»: скандальный внук экс-главы Хабаровского края Игорь Ишаев рассказал о своем прошлом

Похоже, что сейчас парень переосмыслил бытие и отказался от образа «золотого внука» Фото: Скриншот с видео

Игорь Ишаев – внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. Младший из представителей грозной и уважаемой фамилии за свои 27 лет успел проявить себя, правда, не с самой лучшей стороны. Игорь Ишаев дважды попадал в жуткие аварии на люксовых авто, хвастался дорогими вещами и угрожал хейтерам в интернете. Похоже, что сейчас парень переосмыслил бытие и отказался от образа «золотого внука».

Еще недавно соцсети Игоря Ишаева кричали о богатстве. Дорогие машины, украшения, вечеринки, знакомства со скандальными звездами – парень отдыхал на широкую ногу и не шибко соблюдал правила. Особенно неуважительно Игорь относился к правилам дорожного движения, о чем говорят две аварии: в 2017 году Ишаев-младший попал в ДТП на Mercedes CLS и в 2020 – на Porsche Panamera.

- Во время после хоккея я попал во тьму, я провалился. Это искушение, это неправильный круг, это голос дьявола внутри моих головы и сердца. Интернет полон этой информации. Травма, 20 лет, и рядом люди, за которыми я просто пошел, которым доверился, и это оказалось не в ту сторону. Это вечеринки, это гулянки, это машины, это алкоголь, это много всего пагубного, что разрушает и психическое состояние, и разум. Начинаешь жить совсем другими вещами. Когда тебе 20 лет, у тебя есть все и ты просто свободен, важно выбрать правильную цель и пойти в правильную сторону. У меня это не получилось […], поэтому все закончилось тем, что есть в интернете – это авария на 309 километре, это 15 суток, это много всего, за что сейчас стыдно, - сказал в интервью на своем YouTube-канале Игорь Ишаев.

В какой-то момент Игорь поменял свой образ жизни. Что повлияло на парня – неизвестно, но из его Инстаграма пропали все признаки роскошной жизни. Как признался Ишаев-младший, за свои проступки, в первую очередь, ему стыдно перед семьей. Чтобы вернуть уважение близких, Игорь ударился в творчество и выпустил свой первый трек под псевдонимом ISHAY.

- Огромная мотивация добиться успеха в искусстве. В первую очередь – это передать свой опыт, дабы ребята не споткнулись там, где споткнулся я. Второе – вернуть уважение в глазах родных, третье – да пусть они учатся на моих ошибках, чем погибают на своих, ведь не просто так господь меня оставил на 309 километрах в живых, - добавил Игорь.

Свой стиль в музыке Ишаев-младший описывает, как смешение разных ответвлений хип-хопа. Вдохновение парень ищет в окружающем мире и не хочет превращать творчество в работу. Игорь намерен развивать свое мастерство и развиваться в музыке.

Музыкант признался, что ходит в католический храм: «Для меня это место, куда я могу прийти, подумать и очиститься». У Игоря есть духовный наставник. А вот на вопрос о романтических отношениях парень ответил уклончиво.

Напомним, что Виктора Ишаева, экс-губернатора Хабаровского края, признали виновным в растрате более 7,5 миллиона рублей Роснефти. Его сына - Дмитрия Ишаева - подозревали в избиении тестя, но впоследствии родственники разошлись полюбовно. С женщинами отпрыска дальневосточного полпреда происходили трагедии. 18-летняя сожительница Дмитрия упала с высоты, а законная жена - погибла в пожаре.

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