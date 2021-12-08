Михаил Дегтярев представил программу развития Хабаровского края на ближайшие пять лет

Губернатор провел расширенное заседание правительства. Фото: правительство Хабаровского края

Губернатор Михаил Дегтярев 8 декабря провел расширенное заседание правительства, в ходе которого представил актуальную стратегию развития Хабаровского края. В ней изложен четкий и максимально конкретный план, по которому пойдет регион в ближайшее будущее.

- В решении стоящих перед нами задач мы ориентируемся на запросы граждан, указы и поручения президента Владимира Владимировича Путина. Убежден, что здесь будет восточная столица России! - заявил в приветственном слове Михаил Дегтярев.

Губернатор обозначил пять флагманских инициатив краевого правительства, в их основу легли предложения Народного совета. Это «Интересная работа, достойная зарплата», «Край комфортного проживания», «Край здоровья. Растим будущее», «Край инноваций и новых возможностей» и «Край притяжения. Туризм в удовольствие». Каждая из них в отдельности и все они вместе призваны повысить качество жизни, условий работы и отдыха в регионе, а главное - сделать нашу экономику прорывной.

Михаил Дегтярев расшифровал инициативы по программам, а программы - по проектам. Все предельно конкретно. Например, поставленную руководителем края правительству задачу удвоить валовый региональный продукт в 2026 году до одного триллиона 680 миллиардов рублей, предлагается решить с помощью инвестиционных проектов. Таких, как «Развитие Восточного полигона РЖД», строительство ГОКа на месторождении «Малмыжское», завода по производству сжиженного газа в Де-Кастри в Ульчском районе и Тихоокеанской железной дороги за счет частных инвестиций.

Михаил Дегтярев назвал конкретные пути улучшения региона Фото: Евгений СТОЯНОВ

Сейчас в стадии реализации 130 проектов с объемом инвестиций более 2,5 триллиона рублей. Это позволит создать порядка 40 тысяч новых рабочих мест.

Для работы нужны кадры. Решением проблемы кадрового дефицита и снижения неформальной занятости к 2030 году могут стать проекты обучения порядка 25 тысяч безработных и оформления статуса самозанятого 43 тысячам человек. Через восемь лет мы получим 920 тысяч занятого населения. Сейчас - только 685 тысяч человек.

Стратегия во главу угла ставит комфортные условия проживания людей в крае. Комплексное решение уже имеющихся программ транспортной доступности («За четыре часа в любую точку края»), поддержки и развития гражданских инициатив («Мой Хабаровский край»), регистрация строительного кластера и разработка стандартов жилищного строительства позволят региону выйти в лидеры среди субъектов ДФО практически по всем показателям.

Михаил Дегтярев в своем докладе перечислил, с цифрами и сроками, два десятка проектов, которые уже работают или начнут работать со следующего года. Многие из них могут показаться необычными, непривычными краевым обитателям, потому что затрагивают те сферы жизни людей, на которые прежде обращали мало внимания. Например, экологию, с ее лесными восстановительными программами и наполнением Амура мальками рыбы, культурную среду с передвижными выставками музеев и библиотек, проект выявления одаренных детей, беззаявительное оказание социальной помощи всех видов, глубокую модернизацию первичного звена здравоохранения, цифровизацию Дальнего Востока, климатическую повестку, использование возобновляемых источников энергии, глобальную мелиорацию земель, превращение края в транспортный, логистический и туристический хаб.

Собственно, губернатор говорил о переосмыслении миссии Хабаровского края в масштабах страны и не только ее. Он применил научный подход к выстраиванию жизненных ориентиров региона и сосредоточился на формировании точек роста в экономике, образовании, медицине и создании достойных условий жизни. Стратегия вынесена на суд общественности, и это естественно. Ведь основные ее положения и родились из запросов населения. Дегтярев предложил план, закрепил сроки его исполнения и установил персональную ответственность членов краевого правительства за каждым из проектов.

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