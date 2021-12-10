Нашли на помойке и пожалели: как хабаровский кот, стучащий миской, стал звездой интернета и завоевал народную любовь

Первое же видео стучащего миской кота в Tik-Tok набрало почти 11 миллионов просмотров. Фото: Instagram @mishka_malyshka1 Фото: Из личного архива героя публикации

- Я весь год работаю менеджером и продюсером своего питомца. Нас даже в такси в других городах узнают! - смеется хабаровчанка Юлия Шарнина. Эффектная женщина - хозяйка кота Персика, который покорил интернет своими музыкальными навыками. Пушистый гений обожает стучать по полу металлической миской, за что получает тысячи сердечек от сраженных пользователей.

КОМОЧЕК, РАСТОПИВШИЙ СЕРДЦЕ

Это сейчас рыже-белый Персик - обаятельный пухляш с армией поклонников. Восемь лет назад маленький, промокший под дождем комочек сидел на помойке и жалобно мяукал. Котенка подобрала подруга Юлии, которая не собиралась заводить питомцев. Но сердце женщины оттаяло при виде крохотного рыжего чуда, так в доме Шарниных появился новый член семьи - Персик.

Котики, особенно талантливые, нравятся всем. Фото: Instagram @mishka_malyshka1 Фото: Из личного архива героя публикации

Пушистика окутали заботой и лаской, а взамен котик скрашивал своим присутствием серые будни хозяев, за что получал подарки. В 2013 году питомец стал обладателем металлической миски, и с этого момента жизнь всей семьи заиграла новыми красками. Персик открыл в себе музыкальный талант, а хозяева - прокачались в стрессоустойчивости.

- Мы купили Персику миску для того, чтобы он из нее кушал, а он стал швырять тарелочку, потом научился стучать ей по полу. Я выкладывала видео «концертов» в своем Instagram, его очень любили подписчики. Видимо, какое-то крупное сообщество опубликовало кадры с Персиком у себя. Видео начало «гулять» по соцсетям, и я решила завести коту Tik-Tok, - рассказала «КП» Юлия Шарнина.

ЗНАМЕНИТОСТЬ

Первое же видео стучащего миской кота в Tik-Tok набрало почти 11 миллионов просмотров, что доказывает: Персик вычислил формулу успеха. Каждая публикация с пушистым забастовщиком набирает тысячи сердечек от покоренных пользователей интернета. Котики, особенно талантливые, нравятся всем.

Каждая публикация с пушистым забастовщиком набирает тысячи сердечек. Фото: Instagram @mishka_malyshka1 Фото: Из личного архива героя публикации

В один день Персик проснулся знаменитым, но звездную болезнь не подхватил. Кот продолжает монотонно греметь миской и не отказывается продемонстрировать и другие свои таланты. Пока в его арсенале - хождение по естественным делам на унитаз и уборка игрушек сына Юлии по местам.

- Мне кажется, что Персику нравится сам звук металла, потому что когда стучит, зажмуривается и закрывает глаза. Причем ему неважно, есть в тарелочке корм или нет, он может «устроить концерт» в любом случае. Большую часть времени миска стоит перевернутая, потому что если бы кот гремел постоянно, мы бы сошли с ума, - смеется хозяйка пушистика. - Иногда Персик может также поиграться с миской для воды, поэтому она стоит у нас в ванне.

В один день Персик проснулся знаменитым, но звездную болезнь не подхватил. Фото: Instagram @mishka_malyshka1 Фото: Из личного архива героя публикации

Котик вместе с хозяйкой стали героями передачи «Видели видео» на «Первом канале». На обратном пути рыжий забастовщик выбрался из переноски и убежал. Юлия вместе со стюардессой 40 минут с фонариком искали проказника по салону. Нашли беглеца в ногах у спящего мужчины. Операция по извлечению котика прошла настолько бесшумно, что сон пассажира потревожен не был.

ПОДДЕРЖИМ ПУШИСТЫХ ЗЕМЛЯКОВ

Персик уже доказал нам, что талантливый кот талантлив во всем. Теперь питомец борется за звание лучшего усатого-полосатого в передаче «Видели видео». Для победы хабаровчанину необходима поддержка земляков и всех, кому импонирует пушистик-музыкант.

Проголосовать за Персика можно на сайте передачи, перейдя по ссылке. Также поддержать хабаровского пушистого гения можно со страницы Юлии Шарниной. 17 декабря кот и его хозяева отправятся на съемки новогоднего выпуска шоу, где, вероятно, объявят победителя. Станет ли им Персик - зависит от вашей активности.

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