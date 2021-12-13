Долетался: авидебошира с рейса Магадан - Новосибирск взяли под стражу

Авиадебошир в суде. Фото: скриншот с видео kolyma.ru

История с пьяным пассажиром, устроившим дебош на рейсе S7 5220 Магадан - Новосибирск прямо во время полета, получила закономерное продолжение. Так, 10 декабря мужчину заключили под стражу. Также на него завели уголовное дело по статье «Хулиганство».

По данной статье нарушителю порядка на борту самолета грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов.

По данным следствия, мужчина напал на пассажиров и бортпроводника.

- Нарушитель не реагировал на требования стюардессы и других членов экипажа - хватал ее и других людей за одежду, бил ногами по спинкам кресел - вел себя буйно и агрессивно, чем создавал угрозу для безопасного полета. По прибытии в аэропорт Толмачево авиадебошира задержали силовики и доставили его в отдел полиции. Во время допроса нарушитель дал признательные показания, - сообщили в пресс-службе Обского городского суда Новосибирской области.

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу, несмотря на возражения обвиняемого и его защитника. Постановление еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение трех суток.

Напомним, 8 декабря на рейсе Магадан - Новосибирск пьяный дебошир устроил потасовку с другими пассажирами. Инцидент снял на телефон очевидец и выложил ролик в соцсети. На кадрах видео видно, как мужчина сначала начинает дергаться на своем сиденье, а затем нападает на девушку, сидящую спереди, после чего набрасывается на ее соседа.

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