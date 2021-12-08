Пьяный авиадебошир напал на беззащитную девушку на борту рейса Магадан - Новосибирск

Мужчина нападает на девушку. Фото: Telegram-канал «Колыма-инсайд»
На рейсе Магадан - Новосибирск пьяный дебошир устроил потасовку с другими пассажирами. Инцидент снял на телефон очевидец и выложил в ролик в соцсети.
На кадрах видео видно, как мужчина сначала начинает дергаться на своем сиденье, а затем нападает на девушку, сидящую спереди, после чего набрасывается на ее соседа.
Потом в ситуацию вмешиваются очевидцы - они скручивают буйного мужчину и передают его бортпроводникам.
По прилете в Новосибирск в салон самолета заходят полицейские, которые задерживают нарушителя и выводят его наружу в наручниках. Правоохранители выясняют, каким образом пассажира в таком состоянии пустили на борт.
В ЛОП в аэропорту города Магадана МВД России на транспорте заявили, что об инциденте им неизвестно.
Напомним, ранее в Хабаровске задержали мужчину, который сообщил о «бомбе» в здании аэропорта. Дебошир собирался вылететь в Якутию, но перед дорогой так много выпил, что едва мог держаться на ногах. В итоге пассажир стал дебоширить.
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