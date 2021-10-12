Возмущен и пьян: дебошир рассказал, зачем «заминировал» самолет рейса «Хабаровск - Мирный»

Мужчина вместе с другом должен был отправиться в Мирный (Якутия) Фото: УТ МВД России по ДФО

Хабаровский аэропорт, утро, люди стягиваются в здание, среди них - 48-летний Максим (имя изменено - прим. ред.). Мужчина вместе с другом должен был отправиться в Мирный (Якутия), но перед полетом решил выпить.

- Рейс №541 авиакомпании «Якутия» должен был вылететь в 9:30 часов 12 октября. Но произошла задержка более чем на два часа из-за действий пассажира, - рассказали «КП» в хабаровском аэропорте.

Этим пассажиром был Максим. Он выпил, причем изрядно, и стал возмущаться тем, что посадка все не начинается. Поднявшись на борт самолета, пассажир стал высказывать претензии все громче, переходя на крик. Мужчину решили ссадить с рейса, и тут он выпалил: «Воздушное судно заминировано».

Дебошира задержали Фото: УТ МВД России по ДФО

Правила говорят о том, что любое сообщение подобного рода должно проверяться. Даже выпаленное в момент вспышки гнева. 25 пассажиров и экипаж эвакуировали, подоспевшие экстренные службы (а приехали все: МЧС, полиция, кинологи, Росгвардия и ФСБ) начали осматривать самолет.

Около двух часов ушло на осмотр воздушного судна. Бомбы и других опасных предметов на борту самолета обнаружено не было. Дебошира задержали, протрезвев, мужчина сказал, что был настолько возмущен задержкой рейса, что выпалил угрожающую фразу.

- По данному факту проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» и избрании в отношении фигуранта меры пресечения, - сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Самолет вылетел в Мирный без двух пассажиров на борту - другу Максима тоже отказали в перелете. Дебоширу грозит от трех до пяти лет колонии, но обычно подобные дела заканчиваются штрафом от 500 до 700 тысяч рублей.

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