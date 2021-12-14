Эксперт об инициативе Михаила Дегтярева: «В крае уже работает система «закрепления» молодых профессионалов»

Губернатор рассказал, что на подготовку кадров для экономики региона направлен и проект «Профессиональное мастерство» Фото: Правительство Хабаровского края

Обнародование Михаилом Дегтяревым стратегии развития Хабаровского края на ближайшие годы дало импульс началу реализации проектов во многих отраслях. Один из основных посылов - кадровый. Дегтярев провозгласил, что на подготовку кадров для экономики региона направлен и проект «Профессиональное мастерство». Региону нужно готовить специалистов под запрос работодателей.

- Этот проект позволит обновить материально-техническую базу техникумов и колледжей, создать 40 учебных мастерских и основать в 2022 году образовательно-производственный кластер «Машиностроение» под потребности Комсомольского-на-Амуре авиационного завода. Президент России Владимир Путин поддержал нашу инициативу, и в 2023 году Хабаровский край примет более 1300 участников и гостей финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы», - заявил Михаил Дегтярев.

Хабаровский край не просто готовится принять финалистов WorldSkills. В регионе программы подготовки специалистов под определенные виды деятельности уже внедрены, реализуются и дают результаты.

- Формула «кадры решают все» работает по сей день, да иначе и быть не может. Растет поколение людей, для которых не просто деньги важны, а любимая работа и причастность к чему-то большому. К чемпионату, я знаю, готовится несколько десятков мастерских. Скажу на примере нашего учебного заведения: два года назад мы выиграли грант и на него подготовили мастерские по IT-направлениям. Блокчейн, системное администрирование, веб-дизайн - это самые популярные и перспективные специальности. После окончания техникума эти молодые люди не уезжают куда-то в поисках лучшей жизни, а остаются здесь - где есть сферы применения их навыков, - рассказала «Комсомольской правде» Нона Манукян - член общественного совета при министерстве образования и науки края, заместитель директора Хабаровского техникума техносферной безопасности и промышленных технологий по воспитательной работе.

По словам руководителя, существует уже достаточно обкатанная система «закрепления» молодого профессионала в Хабаровском крае. Она состоит в его плотной «связке» с работодателем. В техникум техносферной безопасности многие ребята поступают с целевыми договорами от работодателя на руках. На втором-третьем курсах эти студенты полноценно работают и получают деньги, достаточные для содержания даже молодой семьи. Более того, сами работодатели идут во внештатные преподаватели - передают навыки студентам непосредственно.

Можно констатировать, что WorldSkills-2023 в Хабаровске не станет каким-то неожиданным открытием для Дальнего Востока. Чемпионат молодых профессионалов пройдет в кадровой столице региона, где методики подготовки специалистов «с нуля» уже работают и входят в общий стратегический план развития.