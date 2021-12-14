С учебной скамьи на операцию: ординаторы-хирурги из Хабаровска прибыли на помощь в ЕАО

Новоиспеченные специалисты уже приступили к оказанию полноценной помощи пациентам Фото: Олег ЗОЛОТО

В Еврейскую автономную область из хабаровского медицинского университета отправилось трое ординаторов. Они будут работать в хирургическом отделении областной больницы. Пополнение медучреждения ЕАО новыми кадрами прошло при личной поддержке Константина Жмеренецкого, ректора ДВГМУ.

Новоиспеченные специалисты уже приступили к оказанию полноценной помощи пациентам.

- Это ординаторы, которые обучаются по хирургии. Медики проходят там практику под кураторством Сергея Качалова, кандидата медицинских наук, доцента кафедры общей и клинической хирургии ДВГМУ. Молодые специалисты отправились в ЕАО в конце прошлой недели в рамках помощи правительству региона с кадровой нехваткой. Нас попросили, и мы предоставили столько людей, сколько смогли. Поддержка будет оказываться и дальше, - рассказал «КП» - Хабаровск» замдекана факультета ординатуры, аспирантуры и содействия трудоустройства выпускников ДВГМУ.

На данный момент как в поликлинике, так и в стационаре областной больницы трудятся 14 молодых врачей.

Стоит отметить, что ДВГМУ регулярно отправляет своих студентов в больницы соседних регионов, тем самым закрывая потребность в кадрах не только в Хабаровске, но и за его пределами. В настоящее время уже трудоустроено 95 процентов ординаторов, очень многие из них занимают должности среднего медперсонала.

- Мы постоянно получаем благодарности от главврачей за оказываемую поддержку. Например, в десятой больнице Хабаровска трудоустроено больше 40 ординаторов нашего вуза, - добавил замдекана ординатуры вуза.

Напомним, ранее хирургическое отделение областной больницы в ЕАО закрыли на карантин. В связи с этим прекращен прием пациентов. Теперь тех, кто нуждается в хирургической помощи, будут отправлять в Хабаровский край.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

В ЕАО закрылось на карантин хирургическое отделение областной больницы

Теперь пациентов будут направлять на лечение в Хабаровский край (подробнее)