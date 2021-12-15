Это ради детей: пандус в школе Хабаровского края перекрыли колючей проволокой

Школьников хотели обезопасить. Фото: предоставлено героем публикации.

В школе села Бичевая Хабаровского края разразился скандал. В Сеть просочились фотографии, судя по которым, пандус у здания школы перегородили колючей проволокой. Естественно, в сторону администрации школы посыпались вопросы: что происходит и зачем нужна колючая проволока? Некоторые сочли такое действие опасным и даже нарушающим права людей с ограниченными возможностями здоровья. Выяснилось, что до того, как снимки попали в Сеть, никто из родителей учеников школы не обращался в администрацию с жалобами.

«НЕ НАРУШАЕМ ПРАВА»

Двухэтажное здание школы в селе Бичевая района имени Лазо стало объектом скандала. Жители Бичевой увидели и быстро сфотографировали пандус, расположенный вплотную к школе, который с обеих сторон был перекрыт колючей проволокой. Попавшие в сеть снимки шокировали пользователей. Некоторые даже назвали учреждение «школой строгого режима».

Пандус пользовался популярностью среди школьников. Фото: предоставлено героем публикации.

- Для начала хотелось бы сказать, что у нас в школе инвалидов-колясочников нет. Есть два ребенка, которые находятся на домашнем обучении по инвалидности. У одного из них ДЦП, а у второго - эпилепсия. Третий ребенок, который в школу ходит, тоже имеет инвалидность, но из-за сахарного диабета. Таким образом, ребят, которым нужен пандус, в нашей школе нет, - рассказала «КП» - Хабаровск» Марина Козлова, заместитель директора по воспитательной работе МБОУ СОШ села Бичевая.

Так как по назначению пандус не используется, некоторые школьники решили найти ему новое применение. Каждый день, выходя из школы, толпа ребят скатывалась по пандусу, как по горке. Поверхность для этого подходящая - плитка, покрытая ледяной коркой.

- У нас, как и везде, были снегопады. Крыша школы конусной формы полностью покрылась снегом. Из-за специфической формы крыши образовались снежные накаты. А буквально через несколько дней было потепление. Из-за высоких температур снег начал таять, и с крыши стали скатываться наледи с сосульками, - объяснила Марина Козлова.

В первые снегопады пандус и всю зону вдоль школы от снега очищали. Но после того как с крыши стали валиться снежно-ледяные глыбы, убирать пришкольную территорию перестали из соображений безопасности.

- Да, я действительно сказала не чистить. Потому что дети по пандусу съезжают, как с катка. Непонятно, в какой момент произойдет очередное обрушение с крыши. Рабочий сделал ограждение проволокой как раз в момент, когда произошло обрушение. Сейчас проволоку мы убрали, пандус, на который обрушился снег, мы почистили, но сколько ждать до следующего обрушения, мы не знаем, - сказала педагог.

На крыше школы скопилось немало снега. Фото: предоставлено героем публикации.

Замдиректора подчеркнула, что все действия были направлены на обеспечение безопасности детей. Никто из руководства школы не хотел, чтобы кто-то из учеников оказался под школой в момент падения с крыши снежно-ледяных масс.

ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ, А ПОЛУЧИЛОСЬ…

Как выяснилось, уборку крыши никто из рабочих школы произвести не мог. Школа получила распоряжение по этому поводу, но убрать снег с крыши своими силами не могла.

- Понятно, что про эти оползни знало вышестоящее руководство, ведь мы получили приказ об очистке крыш. Но делать это силами рабочего или дворника мы не можем. Работой на высоте должны заниматься специально обученные люди. Спрашивается, как нам это сделать? - поинтересовалась Марина Козлова.

Из-за отсутствия, возможно, зону, куда может обвалиться снег, специально закрыли яркой лентой. Но она не остановила школьников, которые продолжили кататься на пандусе и гулять вдоль школы.

- Рабочий принял решение закрыть пандус именно проволокой, потому что эту ленту неоднократно срывали. Вы поймите, это дети! Если бы кто-то из родителей к нам пришел с вопросом, что это и для чего, я бы дала пояснение, и мы бы, возможно, пересмотрели ситуацию и закрыли бы чем-то другим. Но никто не подошел и не спросил, - заявила замдиректора.

После потепления пандус очистили от упавшего с крыши снега. Фото: предоставлено героем публикации.

Марина Ивановна уточнила, что никто из детей повреждений не получил.

- Кто-то отнесся к ситуации с пониманием. А другие посчитали, что у нас «школа строгого режима». Но вы поймите, это дети! Он сегодня побежал, поскользнулся - и вот тебе несчастный случай. Мы объяснили решение перекрыть пандус тем, что 12 декабря было потепление, а 13 началась новая неделя, и мы всего на день закрыли пандус ради безопасности детей. Мало случаев, как сосульки зашибали людей? А потом ищут, кто виноват в том, что не было перегорожено, - добавила Марина Козлова.

Сейчас к ситуации подключились правоохранительные органы. Прокурором района имени Лазо проводится проверка по данному факту.

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