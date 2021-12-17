Дошутился: полиция провела обыск у хабаровского школьника, угрожавшего расстрелять сверстников

Силовики провели проверку по данному инциденту Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция отреагировала на конфликтную ситуацию в хабаровской средней школе №76, в которой один из учеников-второгодников по имени Руслан (имя изменено – прим.ред.) регулярно обижал и терроризировал своих сверстников.

Родители анонимно опубликовали жалобы в паблике kriminal.khv в Instagram, где утверждали, что Руслан также сломал одному мальчику нос, а девочке фаланги пальцев, кидался в других детей стульями и партами и вообще держал всю школу в страхе.

Кроме того, в полицию обратились представители школы №76 с заявлением о том, что один из учеников после конфликта с одноклассниками разослал аудиосообщения с угрозой «достать из сейфа пистолет и расстрелять всех», из-за кого у него «кипит кровь». В своей речи он использовал много нецензурной лексики.

После публикации этой истории в «Комсомолке» и официального запроса, силовики провели проверку по данному инциденту.

- Факт случившегося подтвердился. Аудиосообщения несовершеннолетний записал за неделю до конфликта, чтобы пошутить над сверстниками. Также выяснилось, что отец школьника не является владельцем пистолета. По адресу проживания семьи не было обнаружено ни оружия, ни сейфа для его хранения. Подросток поставлен на профилактический учет, - рассказали «КП-Хабаровск» в пресс-службе УМВД России по Хабаровску.

Также инспекторы по делам несовершеннолетних занимаются профилактическим сопровождением семьи буйного школьника.

Напомним, по данным источника в правоохранительных органах, конфликтная ситуация в школе №76 произошла еще месяц назад. Тогда же с агрессивным учеником провели профилактическую беседу.

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