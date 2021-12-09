«Моя кровь кипит»: хабаровский школьник угрожал расстрелять сверстников

Ученик-второгодник держал в страхе других детей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Очередная конфликтная ситуация произошла в одной из хабаровских школ. Родители учеников начали бить тревогу после рассказов детей о том, что их терроризирует старшеклассник. По их словам, ученик школы №47 Руслан (имя изменено - прим. ред.) не только применял к сверстникам физическую силу, но и угрожал расстрелом.

Родители опубликовали анонимные жалобы на учащегося в паблике kriminal.khv в Instagram. Они утверждают, что Руслан уже ломал сверстнику нос, а одной девочке сломал фаланги пальцев. Также, по словам родителей, подросток кидался в других учеников школы стульями и партами.

Такое поведение не могло остаться без реакции. Но когда ученика стали предупреждать о негативных последствиях его действий, то он записал одному из сверстников голосовое сообщение с угрозами «достать из сейфа пистолет и расстрелять всех», из-за кого у него «кипит кровь». Подросток в своей речи активно использовал нецензурную брань.

Тот самый ученик. Фото: kriminal.khv

Дошло все до того, что ребята стали бояться даже ходить в школу, опасаясь непредсказуемого поведения сверстника. Родители и учителя тоже сильно забеспокоились за последствия и здоровье детей. Причем боятся даже родители тех детей, которым Руслан пока ничего не сделал.

- Мы-то напишем заявление, но, как правило, к нему нужно приложить фото побоев, синяков, у кого там перелом или что. У нас нет, слава Богу, и к заявлению приложить нечего. Нас послушают в участке, этому мальчику сделают замечание, погрозят пальчиком - и все на этом, дело закроют. Этого я боюсь больше всего. Есть большой страх, что будет дальше, - сообщила анонимно одна из родительниц.

Как рассказал «КП» - Хабаровск» источник в правоохранительных органах, конфликтная ситуация в школе произошла еще месяц назад. Тогда же с учеником была проведена профилактическая работа.

«КП» - Хабаровск» обратилась за комментарием в полицию. Там журналиста издания попросили написать официальный запрос (мы это сделали). Редакция «КП» - Хабаровск» будет следить за развитием событий.

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