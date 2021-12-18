В Хабаровском крае наказали замдиректора школы, в которой пандус огородили колючей проволокой

В школе рассказали, что это было сделано ради безопасности детей. Фото: предоставлено руководством образовательного учреждения

История со скандалом в школе села Бичевая Хабаровского края, где пандус огородили колючей проволокой, получила продолжение. Как рассказали в прокуратуре, к ответственности привлекли заместителя директора по безопасности.

Напомним, скандал разразился после того, как в Сеть просочились фотографии, судя по которым, пандус у здания школы перегородили колючей проволокой. Некоторые пользователи даже назвали учреждение «школой строгого режима».

Заместитель директора по воспитательной работе МБОУ СОШ села Бичевая Марина Козлова в разговоре с «КП»-Хабаровск» объяснила, почему школьный пандус решили огородить «колючкой».

- У нас в школе инвалидов-колясочников нет. Есть два ребенка, которые находятся на домашнем обучении по инвалидности. Третий ребенок, который в школу ходит, тоже имеет инвалидность, но из-за сахарного диабета. Таким образом, ребят, которым нужен пандус, в нашей школе нет.

Марина Козлова объяснила: так как по назначению пандус не используется, некоторые школьники нашли ему новое применение. Каждый день, выходя из школы, толпа ребят скатывалась по пандусу, как по горке. Поверхность для этого подходящая - плитка, покрытая ледяной коркой.

После скандала с колючей проволокой проверку начала прокуратура Хабаровского края.

- Прокурор района внес директору школы представление. По результатам его рассмотрения обеспечен свободный доступ к пандусу, который очищен от снега и наледи. Ведется работа по уборке снега с крыши здания. За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечен заместитель директора по безопасности, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Это ради детей: пандус в школе Хабаровского края перекрыли колючей проволокой. Теперь в ситуации разбирается прокуратура (подробнее)