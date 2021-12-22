Заставляла чистить зубы ершиком, истязала и снимала на видео: в Биробиджане осудят ревнивицу, учинившую расправу над соперницей

23-летняя Юлианна запугала жертву настолько, что та побоялась сообщить в полицию Фото: Социальные сети

Два совершенно чудовищных случая произошли в Биробиджане. 23-летняя Юлианна Безуглая решила раз и навсегда разобраться со всеми, кто, как она считала, угрожал ее женскому счастью с парнем по прозвищу Часик. Конкуренток девица похищала, а затем под улюлюканье свидетелей издевалась над девушками. Жестокость ревнивицы была безграничной. Жертвами психологических пыток и сексуального насилия стали двое: 16-летняя местная жительница, имя которой держится в секрете, и 19-летняя Наталья Парыгина. Видео с тем, через что пришлось пройти обеим, в Сеть лично слила вершительница самосуда.

Оба страшных эпизода произошли в октябре прошлого года с разницей в неделю. Первый раз, 14 числа, Юлианна крепко выпила, встретила во дворе 16-летнюю девушку и набросилась на нее с кулаками. А когда жертва не могла сопротивляться, затолкнула ее в машину и увезла на съемную квартиру, где еще несколько часов истязала. А чтобы похищенная ни о чем не рассказала полиции, запугала ту настолько, что другого выбора, кроме как молчать, у нее не оставалось.

Позже, сидя на допросе, Юлианна заявила, что девушка не была ее конкуренткой в личной жизни, а перешла дорогу подруге. Вот она и решила отомстить за близкого человека, чтобы неповадно было, рассказала «Комсомолке» представитель регионального следкома Дарья Немцева.

Довольствуясь первой одержанной победой, Юлианну, казалось, уже было не остановить. Ровно через неделю она решила побороться и за свое женское счастье.

- Мне позвонил знакомый, пригласил погулять. Я согласилась. Он приехал за мной на машине. Внутри сидели еще несколько человек. Я заявила, что никуда не поеду. Тогда Юлианна вышла из салона авто и силой усадила меня внутрь. Я даже не знала, кто она, - рассказала Наталья.

Чтобы описать то, что было дальше, сложно подобрать нужные слова. Следующие несколько часов превратились для 19-летней Натальи в пытку. В квартире, где помимо девушек были несколько парней, не нашлось никого, кто остановил бы издевательства. Совсем наоборот, юноши снимали это все на видео.

- Это был самый страшный день в моей жизни. Мне пришлось ершиком чистить зубы и не только. Все стояли и угорали. Всем это нравилось, а я просто делала все, чтобы сохранить себе жизнь, - говорит девушка.

Несколько часов над Натальей издевались на съемной квартире Фото: Социальные сети

Юлианна таскала Наталью за волосы из кухни в комнату, наносила один за другим удары по всему телу, заставила раздеться на камеру и довольствовалась своей победой над соперницей.

- Пихай в толчок. Теперь в рот. Сюда мне лицо свое показывай. Вот, умничка, - давала командным тоном указания за кадром девушка, когда Наташа стояла с туалетным ершиком в руках возле унитаза.

Дальше в ход пошло мыло из интим-магазина. Его также сделали орудием для издевательств. На все попытки жертвы выяснить, за что с ней так поступают, она услышала лишь то, что обидчице скинули какую-то ее интимную фотографию.

- Она говорила, якобы у меня было что-то с ее Сашей (тот самый Часик, - прим. ред.). А у нас ничего не было, - уверяет Наталья.

Среди тех, кто наблюдал за происходящим, был парень Никита Мёд. Он уверяет: в издевательствах над девушкой участия не принимал, а Юлианна запугала не только его самого, но и других присутствующих парней, а также его девушку.

- Я боялся за жизнь своей девушки, поэтому ничего не мог сделать, - заявил позже Никита на телешоу.

Девушка исполняла все унизительные требования, чтобы сохранить себе жизнь Фото: Социальные сети

Наталья о произошедшем в полицию так и не заявила. Однако своими «успехами» решила похвастаться в Сети сама Юлианна. Потребовался буквально день на то, чтобы видео попало к сотрудникам правоохранительных органов.

Всех участников этой дикой истории тут же задержали. На расследование ушло около года. Вскоре все будут отправлены под суд.

Юлианне предъявлено обвинение в похищении человека, истязании, покушении на совершение насильственных действий сексуального характера и на грабеж, угрозе убийством, совершении насильственных действий сексуального характера, незаконном обороте порнографических материалов, нарушении неприкосновенности частной жизни, вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления.

Ее 19-летней помощнице грозит срок за совершение насильственных действий сексуального характера, истязание и незаконный оборот порнографических материалов. Никите предстоит отсидеть за совершение насильственных действий сексуального характера и истязание.

- Трем несовершеннолетним участникам уголовного дела предъявлено обвинение в похищении человека, совершении насильственных действий сексуального характера, истязании и угрозе убийством, - сообщила Дарья Немцева.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения его по существу.

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