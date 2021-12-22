На Колыме задержали начальника областной ГИБДД

Юрий Савейкин. Фото: УМВД России по Магаданской области.

В Магаданской области задержан начальник областного ГИБДД Юрий Савейкин. Мужчину обвиняют в превышении должностных полномочий. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

«ЦАРСКИЙ» УКАЗ

По информации пресс-службы прокуратуры Магаданской области, по результатам проверки УФСБ России по области будет возбуждено уголовное дело по части первой статьи 286 УК РФ. Силовикам удалось выяснить, что в 2019 году начальник госавтоинспекции дал незаконное поручение своим подчиненным освободить нарушителя.

- Противоправные действия пресечены сотрудниками УФСБ России по Магаданской области совместно с профильным отделом УМВД России по области, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.

Юрий Савейкин задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении руководителя ГИБДД. Расследование взяла под контроль прокуратура области.

ИЗ БИОГРАФИИ

Согласно данным с официального сайта УМВД по Магаданской области, Юрий Савейкин родился 9 марта 1973 года в Днепропетровской области. В 2006 году он окончил Ленинградский Государственный университет имени А. С. Пушкина, а в 2012 году закончил обучение в Академии управления МВД России.

В органах внутренних дел Юрий Савейкин с сентября 1993 года. Начал службу с должности инспектора по дознанию отделения ГАИ Хасынского РОВД Магаданской области, в 1999 году был назначен начальником ОГИБДД ОВД по Хасынскому району.

В феврале 2010 года приказом министра внутренних дел России Юрий Савейкин назначен на должность начальника отдела ГИБДД УВД по Магаданской области. С июня 2011 полковник Савейкин занял пост начальника ОГИБДД УМВД России по Магаданской области.

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