2019-04-15T18:18:52+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае сотрудники ФСБ во время урока против коррупции задержали начальника районного ГИБДД

Силовики на практике показали полицейским, как нужно бороться c «оборотнями в погонах» [видео]
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Хабаровском крае сотрудники ФСБ во время урока против коррупции задержали начальника районного ГИБДДВ Хабаровском крае сотрудники ФСБ во время урока против коррупции задержали начальника районного ГИБДДФото: Социальные сети
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В Вяземском районе Хабаровского края прошел необычный урок для сотрудников местного ГИБДД. В нем приняли участие не только полицейские, но и сотрудники ФСБ. В небольшом помещении собрался личный состав местного отделения во главе руководителем, для которых силовики в масках провели неожиданный мастер-класс. В сети появилось видео, снятое в аудитории.

- Сейчас я проведу некое занятие по противодействию коррупции, запланированное совместно с ФСБ и УМВД России по Вяземскому району. Но, с учетом ограниченности по времени, мы сразу перейдем к практической части, - говорит всем собравшимся «лектор» из ФСБ.

После этого он обратился к начальнику районного отдела ГИБДД с просьбой встать и при коллегах объявил, что против него возбуждено уголовное дело. Основанием послужили материалы, переданные сотрудниками УФСБ. Заподозрили Николая Дидуха в превышении должностных полномочий. Из помещениях его вывели в наручниках, а потом доставили в следственный отдел СУ СК России по Хабаровскому краю, чтобы взять показания.

Видео задержания начальника ГИБДД по Вяземскому району во время урока против коррупции.

- Следствие полагает, что с 2017 по 2019 годы 35-летний мужчина выступал в роли покровителя для своего знакомого предпринимателя. Последний владел несколькими грузовиками, водителей которых не привлекали к административной ответственности, когда те нарушали правила дорожного движения, - сообщили в СУ СК России по Хабаровскому краю.

В полиции же рассказали об одном из таких случаев. Оказывается, полицейский не наказал 42-летнего водителя, у которого не было регистрационных документов на грузовик, за что и полагалась административная ответственность. Более того, большегруз нужно было поместить на штрафстоянку, до тех пор не будут устранены причины задержания. Этого начальник местного ГИБДД тоже не сделал.

Подозреваемого отправили на домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается. Если статья не будет переквалифицирована, а его вина доказана, то полицейскому грозит до четырех лет лишения свободы. Также он лишится должности.

Напомним, что за минувшую неделю задержание начальника ГИБДД по Вяземскому району не самое громкое. В пятницу, 12 апреля стало известно, что ФСБ задержали прокурора по Железнодорожному району Хабаровска. Его заподозрили в пособничестве при получении взятки. Видео оперативных действий попало в распоряжение редакции.

Громкие задержания за последний месяц были и в политической среде. Сначала ФСБ нагрянула в «белый дом» с обысками, потом задержали бывшего зампреда губернатора Василия Шихалева, а чуть позже Александра Пудовкина, крупного бизнесмена в лесной отрасли. Их заподозрили в превышении должностных полномочий, пособничестве в мошенничестве, мошенничестве и в пособничестве в превышении должностных полномочий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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